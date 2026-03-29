Fito Páez brinda emotiva despedida al guitarrista peruano Luis González Cárpena: "Fue uno de mis referentes"

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La muerte del guitarrista peruano Luis "Lucho" González Cárpena ha generado una ola de homenajes en América Latina. Reconocido por su virtuosismo y por haber acompañado a grandes artistas, su partida fue especialmente sentida en Argentina, donde músicos como Fito Páez, Alejandro Lerner y Diego Torres compartieron mensajes de despedida.

Fito Páez: "Fue uno de los amores de mi vida"

El más emotivo de los mensajes llegó de Fito Páez, quien lo recordó como un referente personal y artístico. Cabe resaltar que Páez no solo lo consideraba un colega, sino un maestro que marcó su camino musical. En su carta, compartida en Facebook, también evocó momentos compartidos en el escenario y la capacidad de González para reinventar la música peruana en clave contemporánea.

"Lucho González fue uno de los amores de mi vida. Una persona entrañable, artista apasionado y maestro del bien dotado con el don de la música. Fue uno de mis referentes totales y un faro de luz dentro de la música peruana. (...) Tuve la suerte de verlo en acción, de tocar con él y verlo inventar los riffs inextinguibles de 'Detrás del muro de los lamentos' y 'Tu sonrisa inolvidable'", añadió.

La noticia también conmovió a otros artistas. Alejandro Lerner destacó su talento y generosidad, mientras que Diego Torres lo recordó como un músico que supo unir culturas y generaciones. Estos mensajes reflejan la huella que González dejó en la escena latinoamericana, donde su guitarra fue puente entre estilos y países.

Hijo pródigo de Chabuca Granda

Un aspecto clave de su trayectoria fue su vínculo con Chabuca Granda, a quien acompañó en sus giras internacionales. Páez y muchos otros artistas lo consideraba como un "hijo pródigo" de la cantautora, pues supo interpretar y expandir su legado musical.

Su conocimiento profundo de los ritmos peruanos le permitió rearmonizar valses y festejos, llevándolos a escenarios globales y consolidando la presencia de la música criolla en América Latina. Más allá de su virtuosismo técnico, Lucho González será recordado por su capacidad de improvisar, fusionar géneros y transmitir emoción a través de la guitarra.

Su partida deja un vacío en la música peruana y latinoamericana, pero su legado permanece en las colaboraciones que realizó y en el reconocimiento de colegas que lo consideran un referente indispensable.

La despedida de Fito Páez sintetiza el impacto de Lucho González: un músico entrañable, apasionado y generoso, que supo ser puente entre Perú y América Latina. Su relación con Chabuca Granda y su influencia en artistas internacionales consolidan su lugar como figura clave de la música regional.