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Luto en el flamenco

Conmoción en la música: fallece querido guitarrista que marcó a varias generaciones

El intérprete murió tras una enfermedad que lo mantenía alejado de los escenarios desde 2024. El guitarrista, referente del género y miembro de una de las familias más importantes del flamenco español.

La música flamenco está de luto.
La música flamenco está de luto. (Composición Exitosa)

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 04/08/2026

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La muerte del reconocido músico, ocurrida este martes en Madrid a los 82 años, marca el final de una de las trayectorias más importantes del flamenco español. El guitarrista dejó una huella por su estilo, sus colaboraciones con reconocidos artistas y su aporte a la evolución del género.

Una trayectoria marcada por el flamenco

Pepe Habichuela, cuyo nombre real era José Antonio Carmona Carmona, nació en Granada en 1944 y formó parte de la reconocida familia Habichuela. Desde muy joven inició su carrera artística y con el paso de los años se convirtió en uno de los guitarristas más influyentes del flamenco.

A lo largo de su carrera acompañó a figuras como Camarón de la Isla, Enrique Morente, Paco de Lucía y otros artistas destacados. Su manera de interpretar la guitarra fue reconocida por combinar el respeto a la tradición con nuevas propuestas musicales, convirtiéndose en una referencia para distintas generaciones.

El músico también impulsó proyectos propios y colaboraciones con artistas nacionales e internacionales, ampliando el alcance del flamenco. Además, pertenecía a una familia de larga tradición artística y era padre de José Miguel Carmona, integrante del grupo Ketama, que continuó el legado musical familiar.

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Reconocimientos y legado

Durante sus últimas etapas permaneció alejado de los escenarios debido a una enfermedad que afectó su estado de salud desde 2024. Pese a ello, su influencia dentro del flamenco continuó vigente gracias a sus grabaciones, presentaciones históricas y el reconocimiento de músicos especializados.

Entre los principales reconocimientos que recibió destacan la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada en 2018, y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, concedida este año por su aporte a la cultura española y a la difusión del flamenco.

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La noticia de su fallecimiento generó reacciones en el ámbito cultural español, donde fue recordado como uno de los grandes referentes de la guitarra flamenca. Su trayectoria estuvo marcada por décadas de trabajo artístico y por una influencia que trascendió generaciones dentro de este género musical.

Pepe Habichuela murió dejando una de las carreras más importantes del flamenco contemporáneo. Su legado permanece en las grabaciones, colaboraciones y reconocimientos obtenidos durante más de seis décadas, consolidando la historia del guitarrista flamenco como una figura esencial de la música española.

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