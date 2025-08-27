Leslie Shaw y su inesperada respuesta tras el fin de 'América Hoy': "Ese programa era horrible"

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante Leslie Shaw no se guardó nada al celebrar en vivo la reciente cancelación del programa de televisión América Hoy. Durante una entrevista, la artista expresó su alegría por el fin del magazine, calificándolo directamente de "horrible".

Leslie Shaw arremete contra 'América Hoy'

Fiel a su estilo frontal y sin filtros, Leslie Shaw sorprendió con su reacción sobre el fin de América Hoy. Apenas se tocó el tema, la intérprete de Faldita no dudó en soltar lo que pensaba: "¡Qué bueno, porque ese programa es horrible, que se apaguen las luces por siempre!".

La cantante incluso confesó que en más de una ocasión fue invitada a participar en el set, pero siempre optó por rechazar la propuesta. "Me paran invitando, pero les digo que no, porque hay niveles", dijo, marcando distancia del programa matutino.

No obstante, Leslie Shaw también recordó la única vez que accedió a visitar el espacio y cómo esa experiencia la dejó decepcionada.

"La última vez que fui me hicieron sentir tan incómoda que prometí que sería la última vez, y eso fue hace dos años", recordó, confirmando que desde entonces cerró la puerta a cualquier reencuentro con América Hoy.

Magaly desenmascara a Gisela Valcárcel

Durante la emisión de su programa del martes 26 de agosto,Magaly Medina reconoció que se arrepintió de haber mostrado su solidaridad con Gisela Valcárcel.

"Nos mintió vilmente. Me siento una tonta útil de Gisela Valcárcel porque me solidaricé con ella. Incluso le pedí a mi productor que la invite para que contara lo que pasó. Y a las horas, América TV saca un comunicado que la desmiente", expresó la 'Urraca'.

Asimismo, Magaly Medina mostró videos exclusivos de la 'Señito' dentro de las instalaciones de América Televisión e incluso en el propio set de América Hoy, a pesar de que en su momento aseguró lo contrario.

"Miren las imágenes de ella en el set, ahí está ella, con calma, va, saluda, habla con su productor (...) pero, miren, ella entra, saluda a toda la gente que está ahí, incluso se acerca Valeria Piazza, Janet Barboza, ahí va Dorita Orbegoso", relató Magaly Medina mientras describía paso a paso los movimientos de Gisela dentro de las instalaciones de 'América Hoy'.

El fin de América Hoy dejó reacciones en distintos protagonistas, y Leslie Shaw no fue la excepción. En su inesperada respuesta, la cantante reveló que nunca le gustó el programa conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza, Edson Dávila y Valeria Piazza.