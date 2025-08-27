Tilsa Lozano sorprende al revelar los nombres de las conductoras que estarían en 'América Hoy'

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cuando todos pensaban que la polémica de América Hoy ya había llegado a su fin, apareció Tilsa Lozano para mover otra vez las aguas. En su programa La noche habla, la ex 'Vengadora' sorprendió a propios y extraños al revelar qué figuras estarían listas para conducir el espacio matutino.

Bronca de Gisela y América Televisión

Todo comenzó cuando Gisela Valcárcel sorprendió a propios y extraños con un fuerte anuncio durante una transmisión en vivo: "Mañana pueden sacar un programa parecido, pero este equipo de América Hoy terminó", dejando a sus seguidores en shock.

Sin pensarlo dos veces, la 'Señito' decidió que todo el elenco de América Hoy se retire de América Televisión, poniendo punto final al programa. La drástica medida se dio luego de que los directivos del canal no le permitieran promocionar su nuevo programa digital ni su marca de ropa.

Fue en ese contexto que Tilsa Lozano, durante su programa La noche habla, reveló información de una fuente 'muy muy cercana', quien le habría contado cuál sería el posible futuro de América Hoy tras la abrupta salida de Janet Barboza, Edson Dávila y Ethel Pozo.

Posibles conductoras de 'América Hoy'

Tilsa Lozano contó que, de no llegar a un acuerdo entre GV Producciones y América Televisión, las conductoras que se encargarían de llevar las riendas del programa serían Valeria Piazza y Natalie Vértiz.

"Según una fuente muy, muy cercana, si no se llega a un acuerdo entre GV Producciones y América Televisión, quienes estarían a cargo de la conducción del programa serían Valeria Piazza y Natalie Vértiz", expresó la ex de Jackson Mora.

Ambas figuras ya han estado ligadas a la conducción televisiva y, según la exjurado de El gran show, estarían listas para asumir la responsabilidad si el canal y la productora no logran resolver sus diferencias.

En el caso de Ethel Pozo, quien mantiene un contrato directo con América Televisión, todavía existe incertidumbre sobre su futuro. Aún no está claro si continuará en el programa o si dará un paso al costado para acompañar a su madre y al resto de su equipo.

"Hay varias opciones. O GV llega a un acuerdo con América Televisión, o regresa y sigue trabajando porque así lo dice su contrato, o Gisela le dice 'yo te pago la multa, salte de ahí, nos vamos'", finalizó Tilsa Lozano.

Las declaraciones de Tilsa Lozano encendieron los reflectores sobre lo que pasará en América Hoy. Con total seguridad, contó que Valeria Piazza estaría al frente del programa, y que a su lado la acompañaría Natalie Vértiz, en caso no se llegue a un acuerdo entre el canal y la productora de Gisela Valcárcel.