Caos en 'América Hoy': Conductores abandonan el programa tras conflicto de Gisela con América TV

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La mañana en América Hoy se convirtió en un verdadero caos cuando los conductores decidieron abandonar el programa en pleno en vivo. Todo esto ocurrió luego de un conflicto con Gisela Valcárcel y América TV, que tomó por sorpresa tanto a la producción como a los televidentes.

Conductores abandonan 'América Hoy'

El martes 26 de agosto, se esperaba un día especial en América Hoy con la participación de Gisela Valcárcel como invitada. El programa arrancó con Janet Barboza, Edson Dávila, Valeria Piazza y la invitada Dorita Orbegoso, pero llamó inmediatamente la atención la ausencia de Ethel Pozo.

Minutos después, sus compañeros también dejaron de aparecer en pantalla, dejando únicamente informes grabados de espectáculos. Según fuentes internas del canal, los directivos se mostraron sorprendidos por la actitud de la conductora.

La decisión de Ethel Pozo de retirarse en pleno en vivo habría sido producto de un desacuerdo sobre el contenido de la entrevista a su madre, un conflicto que tomó por sorpresa a la producción y generó un vacío que obligó a adelantar la emisión en vivo de Más Espectáculos con Jazmín Pinedo.

Gisela Valcárcel rompe su silencio

La mañana del martes 26 de agosto, Gisela Valcárcel vivió un episodio inesperado: se le impidió su ingreso a América TV, el canal donde su empresa, GV Producciones, mantiene al aire el programa América Hoy desde hace varios años.

Gisela contó que se enteró de la restricción apenas llegó a las instalaciones. "El directorio prohibió mi ingreso. Así es como hoy iba a presentarme en América Hoy de América TV. Cuando estoy llegando, mi productor me dice: 'Gise, escúchame. Es que como el otro día hablaste de que ibas a lanzar un programa digital, la gente de América lo ha tomado a mal'", contó

Finalmente, la 'Señito' no dudó en enviar un mensaje claro sobre el futuro del espacio matutino: "Mañana pueden sacar un programa parecido, pero este equipo de 'América hoy' terminó", expresó.

¿Jazmín Pinedo reemplazará 'América Hoy'?

La conductora de Más Espectáculos, Jazmín Pinedo, sorprendió al salir al aire quince minutos antes de su horario habitual, con un gesto de evidente asombro.

Esto ocurrió tras el inesperado anuncio de Gisela Valcárcel sobre el abrupto fin de 'América Hoy'. Hasta el momento, no se ha confirmado si su programa será el encargado de reemplazar al magazine matutino.

El caos vivido en América Hoy marcó el fin definitivo del programa. La salida en vivo de los conductores, derivada del conflicto con Gisela Valcárcel y América TV, dejó claro que no habrá más emisiones del matutino que durante años acompañó a la audiencia.