Lizbeth Cueva revela que su presencia en la TV no fue remunerada por increíble razón

La psicoterapeuta Lizbeth Cueva ganó gran popularidad por sus constantes apariciones en 'Hola a Todos' y 'América Hoy', en este último se presentó en varias oportunidades para comentar sobre algunos problemas que enfrentaban las figuras de la farándula peruana. Sin embargo, sorprendió al revelar que su presencia en estos espacios no fue remunerada.

Durante una entrevista, la especialista en salud mental indicó que, a pesar de que fue considerada como una figura de los mencionados programas, nunca recibió un pago por su presencia en estos espacios.

En medio de su conversación para el canal de YouTube 'SomosNDG', al ser consultada por José Rodríguez sobre si alguna vez había recibido una remuneración por su trabajo en televisión, Cueva sorprendió con su respuesta.