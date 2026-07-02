Magaly destruye a Alejandra Baigorria por proteger a Said Palao: "Lo defiende como su mamá"

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a criticar a Alejandra Baigorria por defender a Said Palao en una reciente conferencia de prensa que ambos organizaron para presentar su nueva empresa ante el público. La periodista hizo un análisis de las declaraciones de la empresaria, asegurando que se comporta como si ella fuera su madre. Asimismo, volvió a cuestionar a Said por exponer a su esposa al dejarse ver con mujeres en un yate.

Magaly arremete contra Alejandra y Said

Luego de escuchar la forma en que Alejandra se enfrentó a una reportera para defender a su esposo, Magaly aseguró que ella se comporta como si Said fuera su hijo y no su pareja. Asimismo, indicó que, cuando el compañero de vida deja de ser una persona que respeta la relación, lo mejor es dejarlo de lado.

" No es tu hijo, es tu marido . Y los maridos, en algunos casos, cuando se portan mal, son desechables. En algún momento hay que tirarlos al tacho de basura, si es que no sirven para comportarse bien", indicó.

En esa misma línea, aseguró que su crítica hacia Alejandra va por el lado de que considera que es una mujer con poca o nula dignidad y con falta de amor propio. Respecto a Said, volvió a recordar que fue él quien expuso a Alejandra a las críticas al dejarse ver en actitudes incorrectas para un hombre casado.

" Expusiste a tu mujer al ridículo, y ahora ella sale a defenderlo . Es algo que yo no entiendo (...) A mí un hombre me hace lo que te hizo Said y no vive para contarlo", expresó.

Finalmente, cuestionó que Alejandra haya pedido ver imágenes de Said siendo explícitamente infiel, dado que las demás figuras públicas que estuvieron en el yate fueron captadas besando y abrazando a las mujeres que contrataron para que les hicieran compañía.

"No hay que ser tan ingenuo y menos si una mujer ya vio lo suficiente. Debería dejar que él se defienda solo", sentenció.

Alejandra defiende a Said

mbos se presentaron en una rueda de prensa, pero no esperaban que una de las periodistas invitadas les preguntara directamente por el escándalo en el que se vio envuelto su matrimonio, a menos de un año de haberse realizado la boda.

"¿Cómo se vuelve a construir la confianza?", consultó una reportera. Esta pregunta dejó desencajada a Alejandra, quien inmediatamente tomó una postura defensiva y le reprochó a la periodista a qué imágenes se refería, retándola a mostrárselas en ese mismo instante.

Alejandra aseguró que estaba enterada de que su esposo estaba en un yate disfrutando con otras chicas. En ese momento, Said quiso intervenir, pero ella lo mandó a callar, al igual que al resto de su equipo, que estaba presente en el lugar. Enseguida, decidió enfrentar públicamente a la reportera cara a cara.

"Yo no tengo problemas. ¿Dónde están las imágenes? (...) No calumnies. Si vas a hablar, habla con pruebas. Tranquilos, yo ya tengo un chaleco antibalas", dijo en medio de la conferencia.

Es así que, las declaraciones de Magaly Medina reavivan el debate sobre los límites entre respaldar a la pareja y tolerar conductas cuestionadas dentro de una relación. Mientras Alejandra Baigorria mantiene su defensa hacia Said Palao, la polémica continúa alimentando opiniones y mantiene a ambos bajo la constante crítica del público.