SISMO remece Perú HOY, sábado 27 de junio: ¿Cuál fue el epicentro y la magnitud, según el IGP?

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo se registró en Perú. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro de este último movimiento telúrico que sorprendió a la ciudadanía este sábado 27 de junio, según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo se sintió hoy en Perú: Boletín del IGP

En las últimas horas, las cifras de muertos y heridos va en aumento en el país de Venezuela, que se encuentra en estado de emergencia por los dos terremotos que se registraron el último miércoles 24 de junio. Debido a esta preocupante situación, las autoridades de nuestro país mantienen constante monitoreo sobre las actividades sísmicas que se puedan registrar en territorio peruano.

Uno de ellos es el IGP, quien mediante el Centro Sismológico Nacional, brinda un boletín detallado sobre los temblores que se puedan darse en el país, que se encuentra ubicado en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico'. De acuerdo a su última publicación compartida en su cuenta oficial de X, un sismo se sintió alrededor de las 11:22 a.m. de este sábado 27 de junio.

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente precisó que el temblor tuvo una magnitud de 4.0 y se registró a 96 kilómetros al norte de Santa María de Nieva, Condorcanqui, en Amazonas, con una profundidad de 12 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0383

Fecha y Hora Local: 27/06/2026,11:22:34

Magnitud: 4.0

Profundidad: 12 km

Latitud: -3.73

Longitud: -77.86

Referencia: 96 km al N de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonashttps://t.co/v4VjfwRjxY — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 27, 2026

Temblor de 4.0 en Amazonas: ¿Cuál fue el epicentro?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), emitió Boletín Informativo Sísmico Nacional N°383 en el que informa que de acuerdo a los parámetros sísmicos, el sismo de 4.0 que sacudió esta mañana Amazonas tuvo su epicentro en Río Santiago, Condorcanqui.

Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por el movimiento telúrico. Sin embargo, se recuerda tener lista la mochila de emergencia y mantener siempre la calma ante un sismo de igual o mayor intensidad en el país.

Boletín del sismo sentido en Amazonas, según COEN-INDECI.

IGP advierte posible sismo de magnitud 8.8 en Lima

El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, en diálogo con Exitosa, reafirmó la posibilidad de un "sismo de magnitud 8.8 frente a la costa de Lima", por lo cual, insta a la ciudadanía a desarrollar una cultura de prevención.

"Lo que la ciencia sí ha hecho es pronosticar el evento. Desde el 2014 hemos dicho que frente a la costa de Lima se espera que en algún momento ocurra un sismo de por lo menos de magnitud 8.8, que sería repetitivo del que ocurrió en 1746", señaló.

Finalmente, pidió también comenzar a preocuparnos por reforzar nuestras viviendas e infraestructura para aminorar el nivel de riesgo ante un terremoto como el registrado en Venezuela.

Mientras Venezuela sigue con labores de búsqueda y rescate por los terremotos que azotaron su país el 24 de junio, el IGP dio a conocer una actividad sísmica en Perú durante la mañana de este sábado 27: temblor de 4.0 en Amazonas.