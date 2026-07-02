"Mi confianza por él nunca se destruyó": Alejandra Baigorria pone el pecho por Said Palao frente a cámaras

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria vuelve a estar en el centro de la polémica debido a que, en una reciente conferencia de prensa, salió al frente para defender a su esposo, Said Palao, luego de las polémicas imágenes en las que se le vio disfrutando en un yate con un grupo de chicas en Argentina. La empresaria no dudó en afirmar que nunca perdió la confianza en su esposo, a pesar de todo lo que se expuso en la televisión nacional.

Alejandra defiende a Said Palao frente a todos

El hecho ocurrió en la presentación de la nueva empresa de Alejandra, donde Said figura como gerente general. Ambos se presentaron en una rueda de prensa, pero no esperaban que una de las periodistas invitadas les preguntara directamente por el escándalo en el que se vio envuelto su matrimonio, a menos de un año de haberse realizado la boda.

"¿Cómo se vuelve a construir la confianza?", consultó una reportera. Esta pregunta dejó desencajada a Alejandra, quien inmediatamente tomó una postura defensiva y le reprochó a la periodista a qué imágenes se refería, retándola a mostrárselas en ese mismo instante.

Alejandra aseguró que estaba enterada de que su esposo estaba en un yate disfrutando con otras chicas. En ese momento, Said quiso intervenir, pero ella lo mandó a callar, al igual que al resto de su equipo, que estaba presente en el lugar. Enseguida, decidió enfrentar públicamente a la reportera cara a cara.

"Yo no tengo problemas. ¿Dónde están las imágenes? (...) No calumnies. Si vas a hablar, habla con pruebas. Tranquilos, yo ya tengo un chaleco antibalas ", dijo en medio de la conferencia.

En esa misma línea, acusó a la reportera de hacerle preguntas incómodas con la única intención de generar vistas. Enseguida, habló directamente sobre el escándalo en el que se vio envuelto su esposo y aseguró que nunca dejó de confiar en él, demostrando que su matrimonio está mejor que nunca.

"Mi confianza nunca se destruyó", dijo Alejandra, dando por cerrado el tema para luego lanzar indirectas hacia algunas personas que se mofaron de los problemas en su matrimonio.

@lanoticiaperu #Espectáculos | La empresaria Alejandra Baigorria reaccionó incómoda cuando le preguntaron por la confianza en su relación tras el ampay en yate donde estuvo involucrado Said Palao. 💬 "Aquí nadie es perfecto", respondió, defendiendo al chico reality y evitando dar más detalles. 🛡️ Además, soltó una frase que llamó la atención: "Tengo un chaleco antibalas". ♬ sonido original - La Noticia Perú

De esta manera, Alejandra Baigorria dejó en claro que mantiene firme su respaldo a Said Palao y que no considera que su matrimonio se haya visto afectado por la controversia. La empresaria insistió en que las acusaciones deben estar respaldadas con pruebas y dio por cerrado el tema ante la prensa, aunque la polémica continuó en redes sociales donde muchos de sus seguidores dijeron sentir lástima y vergüenza ajena por ella.