Pamela Franco se compró carro de lujo según su amigo y descarta que haya sido un regalo de Christian Cueva

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco está dando de qué hablar recientemente luego de que se difunda un video en redes sociales en el que aparece junto a su pareja Christian Cueva. Resulta que allí se les observa mostrando una camioneta de lujo que muchos creyeron fue un obsequio del futbolista a la cantante por su cumpleaños, sin embargo, el mejor amigo de ella ha descartado que ello sea verdad.

¿Christian Cueva sorprendió a Pamela Franco?

Christian Cueva y Pamela Franco han demostrado recientemente que su romance va viento en popa con diversas muestras de amor así como de cariño en redes sociales. Entre estas ha llamado la atención que el actual jugador de Sport Boys y la intérprete de 'Dile la verdad' aparecen junto camioneta de color negro.

Ambos destapan la unidad vehicular y la muestran a las cámaras. La oriunda de Chimbote se muestra sorprendida y a la vez contenta al abrir la puerta del asiento delantero. Acto seguido procede a acercarse a 'Aladino' para darle un beso.

Franco estaba emocionada y con una sonrisa que no se le borraba del rostro hecho que evidenciaba el momento como muy importante en su vida. Por su parte, el exvolante de la selección peruana también se mostró feliz por la satisfacción generada en su pareja y aplaudía el ameno instante.

A raíz de la viralización de este audiovisual, diversos usuarios de las principales redes sociales creyeron que era un obsequio del autodenominado '10 de la calle' para su amada por el día de su cumpleñaos, sin embargo, según un amigo de la exintegrante de Alma Bella ello no sería así, por el contrario, afirmó que se trata de un autoregalo.

Amigo de Pamela Franco aclara que lujoso regalo no fue de Cueva

En diálogo con el magazine de América Televisión, 'América Hoy', el conductor Edson Dávila, popularmente conocido como 'Giselo' sorprendió a sus compañeras Janet Barboza y Xiomy Kanashiro al sostener que la camioneta que estaba estrenando Pamela Franco no era un regalo que le había dado Christian Cueva.

Al respecto, la figura televisiva señaló que quien reveló ello fue el mejor amigo de la cantante. Y, para mostrar evidencia, se presentó un audio del joven explicando todo lo que sabe.

"Pamela se ha comprado ese auto y otro hace un mes, solo que estaba esperando el momento, y se lo ha comprado a base de su esfuerzo, su trabajo, obviamente. Viene amanecida, tras amanecida, es lo normal que se quiera comprar eso.". expresó Dilver García.

Como vemos, ante la viralización de un video en el que se observa a Pamela Franco y Christian Cueva mostrando una camioneta que se creyó el futbolista le habría regalado a la cantante por su cumpleaños, el mejor amigo de ella descartó que haya sido un obsequio, sini que fue un autorregalo.