Reportan la MUERTE de al menos 100 NIÑOS beisbolistas tras los fuertes terremotos en Venezuela

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela continúan dejando escenas de profundo dolor. En las últimas horas se confirmó la muerte de más de 100 niños beisbolistas que integraban un equipo infantil y quedaron atrapados tras el colapso de varias estructuras en La Guaira, una de las zonas más golpeadas por la tragedia.

Más de 100 niños muertos en La Guaira

Los menores, de entre 4 y 6 años, pertenecían al equipo Los Criollitos y eran considerados jóvenes promesas del béisbol venezolano. Mientras las labores de rescate avanzan entre los escombros, las familias enfrentan la difícil tarea de despedir a sus hijos. La organización deportiva también suspendió todas sus actividades como muestra de duelo y respeto por las víctimas.

"Ante esta delicada situación que se vive en nuestro país, nuestra prioridad es la seguridad, integridad y bienestar de toda nuestra gente (...) por ello tomamos la decisión de suspender todas nuestras actividades referentes al beisbol", expresaron a través de redes sociales.

La tragedia fue lamentada por el presidente de la organización en La Guaira, Jhorny Sojo, quien expresó públicamente su pesar por la pérdida de los pequeños deportistas. Hasta el momento, las autoridades y la institución no han difundido la identidad de los menores fallecidos, mientras continúan las tareas de búsqueda y no se descarta que el número de víctimas aumente.

Aumenta la cifra de muertos y desaparecidos

El balance oficial sigue agravándose. Las autoridades informaron que los terremotos han dejado 2 295 muertos y más de 11 267 heridos. Asimismo, precisaron que 6.461 personas fueron rescatadas con vida y que miles lograron escapar por sus propios medios o con ayuda de familiares durante las primeras horas de la emergencia.

Además del enorme costo humano, los movimientos telúricos provocaron daños en 855 edificios, de los cuales 189 colapsaron por completo. Se estima que alrededor de 30.000 personas se encontraban entre Caraballeda y Catia La Mar cuando ocurrieron los sismos. Mientras continúan las réplicas, los equipos de emergencia mantienen la esperanza de encontrar sobrevivientes bajo los escombros y brindar respuestas a cientos de familias que aún esperan noticias de sus seres queridos.

De esta manera, la muerte de más de 100 niños beisbolistas simboliza una de las pérdidas más dolorosas que han dejado los terremotos en Venezuela. Mientras las cifras de víctimas continúan aumentando y las labores de rescate no se detienen, la tragedia evidencia el enorme desafío que enfrentará el país para recuperarse tanto en infraestructura como en el plano humano.