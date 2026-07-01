Pérez Tello ante un posible llamado de Keiko Fujimori: "Voy a decir que vamos a trabajar todos juntos por el Perú"

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de los resultados que se dieron a conocer por la ONPE, que dan como virtual presidenta electa a Keiko Fujimori, diferentes figuras políticas se han manifestado para trabajar en conjunto con la eventual mandataria. En ese sentido, Marisol Pérez Tello mencionó que espera colaborar desde su espacio conteniendo la democracia.

Marisol Pérez Tello responde sobre una posible alianza con Keiko Fujimori

En entrevista para Exitosa, la excandidata presidencial de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, señaló con respecto a trabajar junto a Keiko Fujimori que lo hará en el espacio de contener la democracia que un porcentaje de la ciudadanía le dio. No obstante, cree que no recibirá un llamado de su parte.

"El haberle dicho, haberle recordado el no seas mentiroso, no seas ladrón, no seas ocioso no fue una pose política, fue una forma de decir que el Perú necesita mucho trabajo, no necesita un compromiso político temporal o de campaña, necesita presencia cotidiana en territorio porque la gente se está muriendo porque hay hambre, hay falta de acceso a servicios de salud, porque hay una educación que no tiene calidad y no nos hace competitivos", enfatizó Marisol Pérez Tello.

Al ser consultada sobre un posible trabajo conjunto entre la lideresa de Fuerza Popular y Marisol Pérez Tello, la excandidata presidencial dejó en claro que continuará trabajando por el país desde su propio espacio, en favor de las personas que le brindaron su confianza con su voto en la primera vuelta de las pasadas elecciones de este año.

"Yo voy a decir que sí, pero por supuesto que vamos a trabajar juntos por el Perú, tú en el espacio que un personaje importante de la población te ha dado que es ser presidenta del Perú y yo en el espacio que otro porcentaje de la población menor probablemente me ha dado a mí, que es el espacio de contener la democracia y construyendo, apoyando a todo lo que yo crea que es bueno", enfatizó Pérez Tello.

Frente a esta situación, las declaraciones de la excandidata presidencial reflejan su disposición a contribuir al desarrollo del país desde el rol que le corresponde, sin que ello implique una alianza política con la lideresa de Fuerza Popular.

En conclusión, sostuvo que el trabajo por el territorio nacional puede realizarse desde distintos espacios democráticos, destacando la importancia de mantener una postura de colaboración institucional en favor del interés de la población.