Alejandra Baigorria se DEFIENDE de críticas tras perdonar AMPAY de Said en yate: "¿Un matrimonio es perfecto?"

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras los hechos ocurridos en marzo de este año, cuando Said Palao viajó a Argentina para participar en una despedida de soltero junto a un grupo de amigos comprometidos que fueron captados siendo infieles a sus respectivas parejas, surgió una gran polémica. En ese sentido, la empresaria Alejandra Baigorria se defiende de las críticas tras perdonar a su esposo.

Alejandra Baigorria se defiende de críticas

La exchica reality realizó la presentación de una nueva empresa y respondió a la prensa diversas preguntas sobre el sonado ampay en el yate de Argentina que ocurrió el pasado 17 de marzo, en el que su esposo, Said Palao estuvo involucrado con otras figuras del medio.

Al ser consultada sobre esto, Alejandra Baigorria mostró su incomodidad a los cuestionamientos de que habría personado a su esposo luego de una presunta infidelidad a inicios de año y destacó que deben respetar sus decisiones porque es parte de su vida personal.

"Sería increíble pensar que todos somos perfectos y que todas las parejas son perfectas, incluyendo las personas que tiran la piedra y esconden la mano también han tenido problemas con sus parejas y han perdonado también y son felices a su manera y eso lo tienen que respetar, o sea nadie tiene por qué decirme que es lo que yo hago con mi vida, esa es mi vida personal", enfatizó la exchica reality.

@showpeoficial_ ALEJANDRA SACA CARA POR SAID Cuando todos esperaban que Alejandra se incomode, ella decidió responder y poner el parche por Said. Alejandra justificó a Said tras lo del yate con mujeres 😳 ¿Eso es confianza o ya es demasiado? #AlejandraBaigorria #SaidPalao #Showpe #FarandulaPeruana #Chollywood #Espectaculos #Ampay #RealityPeru #EstoEsGuerra #FamososPeru #ViralPeru ♬ sonido original - Showpe

Nuevamente en el centro de la polémica, Alejandra Baigorria decidió pronunciarse sobre las críticas que ha recibido. Durante sus declaraciones, aseguró que la situación corresponde al ámbito privado de su familia y cuestionó a quienes la juzgan públicamente. En ese contexto, dijo que estos argumentos se dan porque es una persona pública, pero que ocurren en otras situaciones que pasan por alto.

"Si yo tengo la información que tengo en cuatro paredes es mía, yo y mi familia estamos contentos y eso es lo que tiene que importar, acá nadie es perfecto, que me va a decir que un matrimonio perfecto y que nunca ha tenido un problema, la diferencia acá es que soy yo y soy blanco de críticas, pero todas las personas, incluyendo a las personas que se sientan a criticar que tienen sus esposos también pasan por eso y cosas peores, pero lamentablemente son moralistas", dijo la empresaria.

Finalmente, con estas declaraciones, Alejandra Baigorria deja en claro su postura frente a los comentarios de los medios de comunicación sobre su relación con su esposo Said Palao y manifiesta que son temas relacionados a su vida privada.