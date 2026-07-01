Famoso actor de 'Arma Mortal' revela que padece de una enfermedad incurable: "Todavía no lo asimilo del todo"

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo cinematográfico y de la televisión se encuentra sorprendida luego de que un famoso actor de Hollywood, estrella de 'Arma Mortal', revelara que padece Alzheimer, una enfermedad incurable, que ha comenzado a afectar su movilidad, habla y memoria.

Actor de Hollywood padece de Alzheimer: ¿De quién se trata?

Quien no recuerda cada una de las escenas de la famosa saga de 'Arma Mortal', donde no solo Mel Gibson sorprendió a todos con su papel de Martin Riggs, sino que el elenco completo cautivó a más de una generación con sus actuaciones, entre ellos, el famoso actor de Hollywood, Danny Glover, recordado como su personaje de Roger Murtaugh.

El reconocido actor Danny Glover, de 79 años, sorprendió a sus seguidores y no precisamente por el anuncio de un protagónico en el cine, sino porque, en una reciente entrevista en el programa 'The Today Show', reveló que tiene Alzheimer. De acuerdo a su testimonio, padece esa enfermedad desde el 2022, poco antes de recibir el premio humanitario Jean Hersholt.

Glover contó que va intercalando momentos de lucidez con "pensamientos inconclusos y divagaciones poéticas". Asimismo, la estrella de televisión precisó que, tras ser diagnosticado, sus movimientos, la capacidad de hablar y la memoria se han vuelto más lentos.

"Todavía no lo asimilo del todo (su diagnóstico). Hay momentos que siempre tienes presentes y que te confirman que eres capaz de recordar cosas. Y hay momentos que nunca olvidaré", precisó Danny Glover.

Danny Glover de 'Arma Mortal', revela su diagnóstico

El actor que saltó a la fama en 1985 por "El color púrpura", de Steven Spielberg, también señaló que, a pesar del diagnóstico, se mantiene activo: asiste a eventos y participa en actividades comunitarias en San Francisco, su ciudad natal.

Resaltó que cuenta con todo el apoyo de su familia y su deseo de seguir disfrutando de la vida se mantiene intacto pese al diagnóstico de Alzheimer. "No siento que sea el final de mi vida. Hay trabajo por hacer. (...) Solo quiero decir que la vida continúa", afirmó.

Finalmente, el actor Danny Glover, quien ha sido nominado a los premios Emmy en cuatro ocasiones, señaló que decidió contar detalles de su enfermedad para elevar la conciencia pública sobre la enfermedad y contribuir a la recaudación de fondos para su investigación.

Legendary actor Danny Glover revealed he has been living with Alzheimer's disease for several years now 🙏 pic.twitter.com/HRWRgiWy1q — ITSBIZKIT.COM 🌎 (@ITSBIZKITPOSTS) July 1, 2026

¿Quién es Danny Glover? Trayectoria artística

Danny Glover alcanzó la fama en las décadas de 1980 y 1990 como el detective Roger Murtaugh, junto a Martin Riggs (interpretado por Mel Gibson), en las películas de 'Arma mortal'. Una escena icónica de 'Arma mortal 2' lo muestra siendo rescatado tras sentarse en el inodoro de su casa, donde le habían colocado una bomba.

El actor también trabajó en películas muy conocidas de los 80 como En un lugar del corazón o El color púrpura, que hacían foco en temas relacionados con el racismo o la esclavitud. Además, formó parte del elenco de Testigo en peligro, Silverado, Depredador 2, Bat 21, Los excéntricos Tenenbaums, entre otras producciones de Hollywood.

El reconocido actor estadounidense Danny Glover, mundialmente famoso por interpretar al sargento Roger Murtaugh junto a Mel Gibson en la exitosa saga de acción 'Arma mortal', ha revelado públicamente que padece la enfermedad de Alzheimer.