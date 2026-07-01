Fallece actor que brilló en las películas "Indiana Jones" y "Harry Potter": Las causas de su muerte aún se desconocen

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria cinematográfica atraviesa un momento de congoja debido a que se confirmó el fallecimiento de un querido actor que brilló en diversas películas entre las que destacan las conocidas "Indiana Jones" y "Harry Potter".

Michael Byrne dejó de existir a los 82 años

Recientemente se confirmó el deceso del intérprete escénico británico Michael Byrne, recordado por interpretar al coronel nazi Ernst Vogel en "Indiana Jones y la última cruzada" y al anciano Gellert Grindelwald en "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1".

De acuerdo al medio inglés, The Guardian, el artista perdió la vida a los 82 años el pasado 20 de junio y después de 10 días se conoció la lamentable noticia. Cabe señalar que, hasta el momento no se conoce la causa de su partida a la eternidad. Pero sin duda alguna deja un legado importante en la actuación.

Y es que, durante casi seis décadas, Byrne desarrolló una destacada carrera profesional en el cine, televisión y teatro británico. Tuvo la oportunidad de trabajar junto a figuras consagradas entre las que se encuentran Harrison Ford, Sean Connery, Mel Gibson, Pierce Brosnan e Ian McKellen, consolidándose como uno de los actores de reparto más reconocidos de su generación.

De acuerdo al informe, al prolífico actor nacido el 7 de noviembre de 1943 en Hampstead, Londres, le sobreviven Carole Nimmons, su esposa con quien contrajo matrimonio en 1965, sus dos hijas y tres nietos.

The Guardian informó sobre la muerte del actor

El villano que enfrentó a Indiana Jones

Para muchos aficionados al cine de aventuras, Michael Byrne será siempre siempre Ernst Vogel, el oficial nazi que sigue de cerca a Indiana Jones durante la búsqueda del Santo Grial en Indiana Jones y la última cruzada.

Este personaje logró convertirse en uno de los antagonistas más recordados de la tercera entrega de la exitosa saga dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Harrison Ford y Sean Connery.

Su papel en Harry Potter y otras películas en las que trabajó

Dos décadas después de enfrentarse a Harrison Ford, Michael Byrne regresó a una de las grandes franquicias del cine contemporáneo. En "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1" personificó a Grindelwald en su vejez, durante la escena en la que Voldemort acude a buscar información relacionada con Albus Dumbledore.

Entre ambas producciones también dejó su sello en 'Corazón Valiente' en la que dio vida a Smythe, uno de los soldados ingleses que aparece al comienzo de la historia protagonizada por William Wallace.

Su filmografía también incluye títulos como "The Omen", "Champions", "El mañana nunca muere", perteneciente a la saga James Bond, y "Apt Pupil", dirigida por Bryan Singer.

Como vemos, el ambiente del séptimo arte se encuentra de luto tras conocerse que el actor británico Michael Byrne, que trabajó en películas como 'Indiana Jones' y 'Harry Potter' murió a los 82 años.