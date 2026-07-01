Amy Gutiérrez ofrecerá una experiencia musical exclusiva este domingo 19 de julio en el Teatro Plaza Norte

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Amy Gutiérrez se presentará por primera vez en Lima Norte con el concepto "Amy Gutiérrez en privado", una experiencia musical íntima y exclusiva, este domingo 19 de julio, desde las 06:00 p.m., en el Teatro Plaza Norte.

La primera edición de "Amy Gutiérrez en privado" se realizó en mayo en un conocido local de Barranco, el cual estuvo abarrotado de espectadores, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar de cerca a la mejor voz femenina contemporánea de nuestro país.

El recital contará un repertorio escogido minuciosamente por la propia Amy, el cual incluye sus éxitos "No te contaron mal", "No sé", "Alguien", "Vamos a escapar", "Qué pasaría"; además de sus más recientes lanzamientos musicales como "Best part", "Era para siempre", "Cuidado conmigo", entre otras sorpresas.

Las entradas para "Amy Gutiérrez en privado" están a la venta en Ticketmaster y el Teatro Plaza Norte está ubicado en el C. C. Plaza Norte, cruce de Panamericana Norte con Av. Tomás Valle. Aforo limitado.

Sobre Amy Gutiérrez

Amy Gutiérrez, una de las cantantes de salsa, pop y R&B más reconocidas a nivel nacional e internacional, nació un 25 de agosto de 1998 en el Callao y creció demostrando su talento para el canto y baile desde la etapa escolar.

A los 15 años se convirtió en la primera ganadora de "La Voz Kids Perú" y a los 18 ingresó a la orquesta femenina Son Tentación, donde descubre que su camino estaba en la salsa.

Luego de una temporada, pasa a ser la voz principal de la agrupación You Salsa y a fines de 2019 inicia su carrera como solista. Ese mismo año gana el reality de canto y baile "El artista del año" y "El dúo perfecto", además de abrirse un camino paralelo en la actuación.

Distribución de asientos para el concierto de Amy Gutiérrez

Su primer sencillo en solitario, "No sé", alcanzó el número uno del chart tropical a nivel nacional. Posteriormente, lanza los temas "Alguien", "Tú" y "A cuánto me quedé". Además, en su voz se identifican éxitos como "Vamos a escapar", "No te contaron mal" y "Cómo se perdona".

En mayo de 2023 estrena su primer disco de estudio titulado "Valiente", conformado por nueve canciones inéditas, seis salsas y tres baladas. También cuenta con dos discos en vivo, "Amy Gutiérrez unplugged" de 2022 y "Amy Gutiérrez en concierto" estrenado a finales de 2023.

En 2024 es convocada para grabar la cumbia internacional "Cuando me veo en tus ojos" para el álbum "La nueva cepa" del reconocido productor Master Chris. Ese mismo año es destacada por Billboard Latin como nueva artista latina a seguir.

Este 2025 Amy lanza "Era para siempre - Versión salsa", además de su cuarto álbum, el tercero en vivo, titulado "Amy Gutiérrez en vivo", en el que hace un recorrido musical de sus éxitos y los sencillos más recientes como "Qué pasaría", "Bye bye" y las baladas "Te amarás" y "Era para siempre". También estrenó "Best part - Versión Español", su primera canción R&B, y la balada "Cuidado conmigo".

Amy Gutiérrez ha colaborado con destacados artistas internacionales como Sergio George, Tony Vega, N'Klabe y Master Chris.

