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En el peor momento

Técnico de RD Congo se entera de la muerte de su padre en plena conferencia tras derrota ante Inglaterra

El técnico Sébastien Desabre recibió la noticia en medio de la rueda de prensa posterior al partido, lo que convirtió la eliminación en uno de los momento más dolorosos del Mundial 2026.

El entrenador se retiró visiblemente afectado.
El entrenador se retiró visiblemente afectado. (Composición Exitosa)

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 01/07/2026

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El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta fue testigo de una jornada que mezcló la épica deportiva con una tragedia personal. La República Democrática del Congo cayó 2-1 frente a Inglaterra en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, quedando fuera de la competencia tras un partido en el que acarició la hazaña.

Pero lo más duro llegó después: en plena conferencia de prensa, el técnico Sébastien Desabre se enteró del fallecimiento de su padre, noticia que lo obligó a abandonar la sala entre la conmoción de periodistas y asistentes.

Técnico destacó valentía de su plantel

Previo a recibir la noticia, Desabre había destacado la valentía de su equipo y el orgullo de haber competido de igual a igual contra selecciones de primer nivel. Señaló que la clasificación a la fase de eliminación directa era ya un logro para un país que no participaba en un Mundial desde 1974.

Reconoció que la derrota dolía, pero insistió en que sus jugadores habían demostrado carácter y que el fútbol congoleño debía sentirse representado por esa entrega.

Una noticia pesada tras la derrota

Tras responder las últimas preguntas, el jefe de prensa del Congo tomó la palabra y expresó públicamente las condolencias por la muerte del padre de Desabre. El entrenador, visiblemente sorprendido, apenas alcanzó a decir "gracias" antes de levantarse y salir de la sala.

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La escena fue desgarradora: un hombre que acababa de perder un partido histórico se enfrentaba, de golpe, a una pérdida íntima e irreparable.

Los africanos se atrevieron a soñar

RD Congo sorprendió desde el inicio con un gol de Brian Cipenga a los 7 minutos, que encendió la ilusión de todo un país. El arquero Lionel Mpasi se convirtió en figura al detener remates de Jude Bellingham y Harry Kane, sosteniendo la ventaja durante gran parte del encuentro.

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Sin embargo, Inglaterra reaccionó en el tramo final: Kane empató de cabeza al 75' y, a los 86', selló la remontada con un disparo al ángulo que dejó sin opciones a Mpasi. El sueño congoleño se desmoronó en apenas diez minutos.

La eliminación de RD Congo frente a Inglaterra ya era un golpe duro para una selección que soñaba con escribir historia. Pero la tragedia personal de Sébastien Desabre convirtió el momento en una escena de enorme peso humano.

La imagen del técnico abandonando la conferencia tras enterarse de la muerte de su padre quedará como uno de los episodios más tristes del Mundial 2026, recordando que detrás de cada partido y cada resultado hay vidas que se entrelazan con la pasión del deporte.

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