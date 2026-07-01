El Perú no deja de temblar: Dos nuevos sismos remecieron al sur del país, este lunes 01 de julio

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú no deja de temblar, este miércoles 01 de julio. Dos nuevos sismos se registraron esta noche en el sur del país, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Nuevos sismos se registran en el Perú

Como se recuerda, el Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro territorio. En tal sentido, los movimientos telúricos se registraron a las 8:19 p. m. y 8:39 p. m., según el Centro Sismológico Nacional.

De acuerdo con su más recientes reportes revelados en sus redes sociales, los temblores tuvieron una magnitud de 3.5 y 4.8 en las regiones de Arequipa y Apurímac, respectivamente. En el caso del primero, su epicentro fue el distrito de Maca, provincia de Caylloma y en el caso del segundo, el distrito de Circa en la provincia de Abancay.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente reveló que los sismos tuvieron una profundidad de 14 y 74 kilómetros, respectivamente, con una intensidad II - III.

Reportes de sismos.

¿Cómo actuar durante y después de un sismo?

Frente a la ocurrencia de sismos, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico. Indicó que, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

También destacó, que se debe mantener la calma durante la evacuación; asimismo, debe tenerse siempre a la mano una mochila de emergencia, capaz de ayudar a sobrevivir entre las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural. Según el INDECI, debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Del mismo modo, si tienes una mascota en casa, el Dr. Rodrigo Rondón, conductor del bloque "Patitas Felices", recomienda que se tenga una mochila aparte, la cual debe contener su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una manta.

🔴🔵 #PatitasFelices🐶😺 | El veterinario Rodrigo Rondón indicó que aparte de la mochila de emergencia, se debe tener una para mascotas. Esta debe contar con su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una... pic.twitter.com/GhfbLMiOY8 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 27, 2026

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es recomendable no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse y, sobre todo, mantener la calma.