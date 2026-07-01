Marisol Pérez Tello cuestiona estrategia de Roberto Sánchez: "Siguió la misma estrategia nefasta de Keiko Fujimori"

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La excandidata presidencial, Marisol Pérez Tello, arremetió contra la postura adoptada por el político Roberto Sánchez tras conocerse las cifras oficiales del reciente proceso electoral. Según la exministra, esta estrategia busca generar inestabilidad y deslegitimar el derecho al voto de miles de peruanos.

Críticas a la estrategia de cuestionamiento electoral

La controversia se centra en la negativa de Sánchez para reconocer los resultados de las urnas. De acuerdo con lo señalado por Pérez Tello, este comportamiento refleja una trayectoria poco democrática, similar a la utilizada en procesos pasados para sembrar dudas sobre la transparencia institucional.

"El señor Roberto Sánchez ha hecho lo mismo, empezó diciendo que iba a reconocer resultados cuando pensó que ganaba, pero siguió la misma trayectoria nefasta de la señora Fujimori del 2021 de cuestionar lo incuestionable y de agarrarse de lo último que fueron los votos".

Esta postura, según la excongresista, perjudica directamente a los compatriotas que residen fuera del país. Pérez Tello sostiene que al intentar invalidar estos sufragios, se les quita legitimidad a personas que, pese a la distancia, mantienen un vínculo constante y aportan significativamente al Perú.

El hecho de cuestionar votos del exterior es calificado como un error por la exministra. Ella enfatiza que esto ignora la realidad de millones de peruanos, cuyo esfuerzo mediante remesas ha sido fundamental para la construcción del país y el fortalecimiento de su economía nacional.

Impacto de la inestabilidad en la democracia peruana

La política advirtió que insistir en estas narrativas de fraude solo logra debilitar la confianza en el sistema electoral. Esta clase de maniobras políticas, de acuerdo con la exministra, impiden que el país avance y consolidan un clima de incertidumbre innecesaria para todos.

Además, señaló que el capital humano de los peruanos en el extranjero es irrecuperable y esencial para el desarrollo nacional. Por ello, instó a los líderes políticos a actuar con madurez institucional y a respetar las reglas del juego democrático en lugar de confrontarlas constantemente.

Pérez Tello concluyó que, en lugar de estas acciones, los líderes deberían enfocarse en aprovechar capacidades como la telemedicina y otros sectores clave. Según su análisis, el país pierde oportunidades valiosas al enfocarse en conflictos electorales que no resuelven las necesidades urgentes del ciudadano.

El cuestionamiento de Roberto Sánchez a los resultados electorales ha generado una ola de críticas sobre su liderazgo político. La postura de Marisol Pérez Tello subraya la urgencia de reconocer la derrota y fortalecer la legitimidad de las elecciones frente a la inestabilidad.