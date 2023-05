Yahaira Plasencia defiende a Michelle Soifer tras 'pifias' en Reggaetón Lima Festival

Le brindó todo su apoyo. La salsera Yahaira Plasencia expresó su preocupación por las 'pifias' que recibió Michelle Soifer durante el 'Reggaeton Lima Festival' el pasado sábado 20 de mayo en el Estadio San Marcos.

Como se recuerda, este evento era uno de los conciertos más esperados del año. Sin embargo, las fallas técnicas, los retrasos y la ausencia de algunos artistas hicieron que la experiencia del evento no fuera la mejor, por la que los asistentes no dudaron en expresar sus quejas a través de las redes sociales.

En medio de esta situación desagradable, Michelle Soifer hizo su aparición en el escenario, lo que generó la ira de los presentes, pues nadie esperaba su presentación en el evento.

La cantante fue abucheada durante su show y después de interpretar tres canciones propias, decidió retirarse. Los videos de este incidente se volvieron rápidamente virales en las redes sociales, y 'la rosada' no tardó en extender su apoyo a su colega musical.

La artista salió en defensa de 'Michi' y criticó la actitud de los asistentes, pues aseveró que se había comunicado con Soifer.

"Hablé con Michi, me dijo: 'Estaba usando el in ear, la verdad es que no escuché nada'. Creo que muchos artistas se han sentido indignados, yo también me sentí muy molesta", dijo visiblemente molesta.