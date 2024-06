Magaly Medina 'fulmina' a Tilsa Lozano EN VIVO: "Toda la vida tendrá el cintillo que diga AMANTE"

Magaly Medina vuelve a sorprender a todos al no dudar en responder de forma tajante a la modelo peruana, Tilsa Lozano, y recordarle su pasado amoroso con el 'Loco' Vargas, por el cual señaló que nunca podrá quitarse el cintillo "de la amante".

En la última edición de su programa 'Magaly TV: La Firme', la conductora de televisión hizo referencia a la entrevista que Tilsa brindó al podcast de Carlos Orozco y donde afirmaban que ella la saludó primero en un avión olvidando el conflicto que existía entre ambas.

Magaly fue clara al señalar que quien saludó en un inicio fue la exconejita y ella por ser una persona educada le contestó. Además, remarcó que ni a su propio equipo saluda y mucho menos lo haría con ella.

"Recuerda que en el 2021, nos cruzamos en el avión. Esta me deja como si yo la salude, la tan amable Magaly Medina, la simpática Magaly Medina. Dice que yo la salude, ni Jessica Newton se atrevió a tanto, ni siquiera ella se atrevió a mentir de esa manera. (...) Ubícate mamacita, yo contigo preferiría irme al último, en la cola del avión, si me hubieran sentado a tu lado, no lo iba a tolerar, ni soportar", expresó.