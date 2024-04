¡Fuerte! Brunella Horna saca las garras por Marcelo Tinelli y no cree en versión de Cande Lecce

18/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Puro show? Luego de que la modelo argentina Cande Lecce revelara que Marcelo Tinelli le fue infiel a Milett Figueroa, Brunella Horna no se quedó callada y defendió al presentador de TV, asegurando que la gaucha solo estaría buscando fama.

Recordemos que la prensa argentina entrevistó a Cande, quien confesó que tuvo un romance con el afamado conductor de TV: "Me decía, te quiero (...) Yo confié y creí en ese hombre como no creí en nadie, desde esa primera noche que estuve ahí en su departamento (...) Esa noche me pasó a buscar y fuimos a su departamento, después de comer. Había una relación amorosa, pero no lo hicimos público".

Brunella Horna arremete contra Cande Lecce

Ante estas declaraciones, Brunella Horna mencionó que Cande Lecce estaría mintiendo que solo buscaría hacerse conocida, debido a que en Argentina hay una enorme polémica sobre la relación de Marcelo Tinelli con Milett Figueroa.

"Acabo de entrar al Instagram de Candel Lecce y a mi punto de vista es una busca fama porque todo su Instagram es acerca de Marcelo Tinelli , un video, una foto de Cande. Todas las fotos son de Marcelo".

Brunella también mostró una foto de Cande Lecce con Marcelo Tinelli e indicó: "Cuando estaba con Milett, ojo en diciembre, Marcelo ya estaba con Milett". Janet la contradijo y expresó: "Yo le doy el beneficio de la duda".

¿Qué dijo Cande Lecce?

Según declaraciones de Candel Lecce al programa 'Socios del Espectáculo', ellos tuvieron un romance que no se hizo público desde mayo hasta diciembre del 2023. Asimismo, aseguró que Tinelli en todo momento le decía que sus coqueteos con la modelo peruana solo eran parte de un show.

"Entendí que era parte del show y bueno (...), él decía (que todo era parte del show), era todo raro, yo nunca creí tampoco en esa relación (...) nos seguíamos mensajeando (cuando apareció la peruana) ", reveló.

"Me dijo, vos me haces acordar mucho a mí cuando empezaba. Yo dejé mi departamento, un trabajo estable, todo por la ilusión de que me iba a dar una mano en lo artístico, sin pensar que me iba a traicionar, la traición más grande de mi vida", comentó.

Como se mencionó, luego de las declaraciones de Cande Lecce, quien puso al descubierto su relación con Marcelo Tinelli y aseguró que le fue infiel a Milett Figueroa; Brunella Horna defendió al presentador de TV y dejó entrever que la modelo argentina solo estaría buscando fama.