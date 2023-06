Melissa Paredes sobre mudanza de Rodrigo 'Gato' Cuba: "Dejó sin cama a Ale Venturo"

Durante la emisión en vivo de "América Hoy" del miércoles 7 de junio, Janet Barboza, Ethel Pozo y Edson Dávila quedaron sorprendidos al recibir un mensaje de texto de Melissa Paredes, en el cual reveló que Rodrigo 'Gato' Cuba había abandonado la casa de Ale Venturo, dejándolas a ella y a su hija sin cama.

El pronunciamiento de Melissa Paredes, quien fue exconductora de "Préndete", se produjo después de que en el programa presentaran una nota en la que informaban que Rodrigo 'Gato' Cuba estaba amoblando su nuevo departamento de soltero.

"Compañeros, 10 segundos, me ha escrito Melissa Paredes. No voy a abrir la conversación, pero Melissa nos dice que efectivamente sí son sus muebles. Los muebles son de Melissa, lo tenías guardadito 'Gato' para cuando sea necesario lo sacará para hacer su vida de soltero", dijo Barboza.

Ante esto, los conductores se preguntaron si Rodrigo 'Gato' Cuba también había dejado a Ale Venturo sin muebles. La sorpresa fue grande cuando Melissa Paredes envió otro mensaje en el que reveló que el futbolista había dejado sin cama a la madre de su hija recién nacida.

"Tú crees que haya dejado a Ale Venturo sin muebles. No creo, tiene a su niña recién nacida ahí. Ale Venturo puedes escribirme a mi Instagram", expresó Janet con sorpresa al recibir el revelador mensaje de la también actriz.

"Ay, esperen, hay más. Dice... ¡NO! Papá Armando puedo decir esto al aire... No, por favor. No van a creer esto. Bueno, dice que dejó sin cama a Ale Venturo, pero dice algo más... Melissa discúlpame, pero dime si puedo mostrar. Dice 'no tiene ni donde darle tete a la bebé porque se quedó sin cama", leyó con asombro la compañera de Ethel Pozo.