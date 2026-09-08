Tefi Valenzuela, expareja de Mario Irivarren, sorprende al anunciar que se casará: "Nunca dejé de creer en el amor"

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tefi Valenzuela, expareja de Mario Irivarren, está viviendo un nuevo capítulo en su vida sentimental. La cantante anunció que se casará en 2027 con su novio, un empresario estadounidense. La pedida de mano ocurrió en Portland y la artista no dudó en presumir su anillo durante los Premios Juventud 2026.

Tefi Valenzuela se casará en 2027 en Perú

La noticia llegó luego de que Tefi Valenzuela contara algunos detalles de su compromiso ante las cámaras de un medio de comunicación. Según explicó, su novio le pidió matrimonio en Portland, ciudad del estado de Oregón, en Estados Unidos.

La cantante arequipeña no se guardó la emoción y contó que ya empezaron a poner manos a la obra con los preparativos para lo que será su matrimonio. Eso sí, todavía hay varios detalles que prefiere mantener bajo siete llaves, entre ellos la fecha exacta y el número de invitados.

Lo que sí está clarísimo es que la boda será en 2027 y se realizará en Perú. Y acá viene el detalle que ya despertó la curiosidad de muchos: no será en Lima.

"Estamos planeando la gran fiesta para el próximo año y va a ser en Perú, pero no en Lima", expresó Valenzuela ante el programa de espectáculos.

¿Quién es el futuro esposo de Tefi Valenzuela?

Otro detalle que llamó bastante la atención es que Tefi Valenzuela ha decidido mantener en privado la identidad de su prometido. Se sabe que es un empresario estadounidense y que no pertenece al mundo de la televisión ni está relacionado con artistas o figuras de la farándula.

A diferencia de otras relaciones que tuvieron bastante exposición mediática, esta vez la cantante ha optado por llevar las cosas con calma y lejos de los reflectores. Sin embargo, el anillo de compromiso terminó delatando que la relación va muy en serio.

Tefi mostró la joya durante su paso por los Premios Juventud 2026, convirtiéndose en una de las primeras señales públicas de que ya estaba comprometida.

Además, la artista aprovechó sus redes sociales para compartir una reflexión sobre este nuevo momento de su vida. Recordó que en el pasado recibió comentarios bastante pesados sobre su futuro sentimental, pero aseguró que nunca dejó de creer en el amor.

"Me pasaron cosas tristes, pero nunca dejé de creer en el amor y ahora sé que el típico 'when you know, you know' es real", escribió.

La cantante también respondió a quienes alguna vez le dijeron que terminaría sola. "Me decían que me iba a quedar a vestir santos, pero ahora me voy a casar con el hombre de mis sueños", señaló en su publicación.

Así, Tefi Valenzuela, expareja de Mario Irivarren, sorprendió al anunciar que se casará en 2027. La cantante ya luce su anillo de compromiso tras la propuesta recibida en Portland y confirmó que la gran celebración será en Perú, aunque no en Lima.