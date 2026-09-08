Said Palao le regala lujosa cartera a Ale Baigorria por su cumpleaños: "Celebro la suerte de tenerte como esposa"

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Said Palao decidió responder de una manera muy especial a las recientes críticas que recibió en redes sociales, donde algunos usuarios lo tildaron de "mantenido" por su matrimonio con Alejandra Baigorria. Durante el viaje que ambos realizan por Japón, el modelo sorprendió a su esposa con un lujoso regalo por su cumpleaños.

¿Qué le regaló Said a Alejandra?

El integrante de 'Esto es guerra' aprovechó la celebración de los 38 años de Alejandra para demostrarle su cariño con una cartera Lady Dior negra, valorizada en aproximadamente 5.800 dólares, según informó 'Magaly Tv, la firme'. El exclusivo accesorio de la reconocida firma francesa fue entregado durante una cena especial en Tokio, donde ambos compartieron junto a personas cercanas.

La empresaria recibió emocionada el presente y posteriormente mostró el costoso accesorio en redes sociales. En los videos publicados se pudo ver el preciso momento en que Said le entregó la cartera, presentada en su característica caja de Dior, convirtiéndose en uno de los detalles más comentados de la celebración, ya que se trata de una pieza de lujo.

Además del regalo, Said Palao aprovechó la fecha para dedicarle una publicación a su esposa. A través de sus redes sociales, compartió fotografías de la celebración y de algunos momentos que ambos vienen disfrutando durante su estadía en Japón. Con ello, dejó claro que el viaje también representa una oportunidad para fortalecer su relación.

"Después de tantos años a tu lado, solo puedo sentirme agradecido por todo lo que hemos vivido, por cada etapa, cada aventura, cada viaje, cada sueño y también por todo lo que hemos aprendido juntos", escribió en redes sociales.

Alejandra Baigorria recibe una cartera Lady Dior como regalo de cumpleaños

Said agradece por su matrimonio con Ale

En su publicación, el modelo destacó el vínculo que ha construido con Alejandra y expresó su deseo de continuar compartiendo experiencias junto a ella. Asimismo, resaltó la importancia de seguir acumulando recuerdos, viajes y celebraciones como pareja, acompañando sus palabras con fotografías de ambos durante su recorrido por Tokio.

"Me hace feliz verte feliz, verte disfrutando, cumpliendo años y sueños, y poder estar a tu lado para compartirlos. Que este nuevo año de vida te traiga todo lo bonito que mereces. Que sigamos sumando historias, viajes, risas y muchos cumpleaños más juntos", concluyó.

De esta manera, Said no solo agasajó a Alejandra con un costoso obsequio, sino que también aprovechó su cumpleaños para reafirmar públicamente el amor que siente por ella. Su gesto llega en medio de los cuestionamientos de algunos usuarios, quienes han puesto bajo la lupa la dinámica económica de la pareja.