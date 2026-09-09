Magaly destruye la dedicatoria de Said a Ale Baigorria por su cumpleaños: "¿Habrá aprendido la lección?"

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina criticó duramente el mensaje que Said Palao le dedicó a Alejandra Baigorria por su cumpleaños, tomando en cuenta que, hace unos meses, le habría sido infiel con un grupo de mujeres en un yate durante un viaje a Argentina. La periodista aseguró que las palabras no son suficientes para comprobar si el chico reality ya tomó conciencia de sus actos o solo está buscando un perdón momentáneo.

Magaly no cree en Said Palao

La 'Urraca' se mostró sorprendida por el tamaño de la dedicatoria que Said le hizo a la empresaria, asegurando que ojalá el texto se hubiera reflejado en su manera de comportarse como un hombre casado. "Cómo será que a veces las palabras... No hay que confiarse de ellas, sino de los hechos concretos y de las actitudes", dijo la periodista.

Asimismo, indicó que Said debería sentirse agradecido de tener a una mujer como Alejandra a su lado y no debería pagarle mal, tal como lo hizo en Argentina. "Eso no se le hace a una mujer que es tan generosa contigo, eso no se le hace a una mujer que uno dice que ama", agregó.

En otro momento, se preguntó si Alejandra realmente creerá todas las palabras que Said le escribe y cuestionó si el chico reality ya habrá pasado la página de lo que ocurrió en Argentina o estará intentando remediar el daño público que le hizo a su matrimonio, a menos de un año de haberse casado.

" ¿Ya habrá aprendido la lección? ¿Habrá aprendido a no humillarla públicamente a ella? ¿O de aquí a un par de años lo veremos hacer nuevamente lo mismo?", dijo muy ofuscada.

Finalmente, resaltó la cartera Lady Dior que Said le regaló a Alejandra por su cumpleaños le pareció un detalle muy bonito, ya que es un modelo exclusivo. Sin embargo, consideró que, después de lo que le hizo en el yate, podría haberle comprado toda la tienda y aun así no compensaría la falta de respeto hacia su esposa.

Alejandra pecha a 'haters' en defensa de Said

Magaly TV, la firme presentó una recopilación de los comentarios que decenas de personas dejaron en una de las últimas publicaciones del viaje de Alejandra y Said, y la mayoría se enfocaba en abrir un nuevo debate sobre quién había pagado el viaje de cumpleaños de Alejandra por Asia. También pusieron en duda el amor que Said tendría por ella.

"Said bailando para que viaje gratis", "Said dándolo todo por un viaje", "Me hubiese gustado que conozca a mi hermano, para que lo mantenga a él y a nosotros", se lee.

La rubia no se quedó callada y decidió responder a algunos de los comentarios, asegurando que cada uno paga su parte en los viajes. También dejó entrever que gran parte del odio que recibe en redes sociales sería debido a Magaly Medina.

"¿Tienes pruebas de lo que dices? Hablan por la boca de la bruja y, por el odio que tiene dentro de ustedes, ya déjenme en paz", "Sigue hablando, coju**ces, ¿a quién le consta que yo mantengo a alguien? No jod*n, solo porque una señora lo dice en su programa sin pruebas y ya todos son sus borreguitos. Ya cansan, de verdad", explotó.

Es así que, las críticas de Magaly Medina ponen nuevamente bajo la lupa la relación entre Said Palao y Alejandra Baigorria, especialmente tras la polémica ocurrida en Argentina. Aunque el regalo y la dedicatoria fueron gestos románticos, la periodista dejó claro que, para ella, las acciones serán las que finalmente determinen si existe un verdadero cambio.