Gregorio Pernia, 'El Titi', sorprende al viajar en Corredor Azul del Metropolitano: "Conociendo Perú"

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actor colombiano Gregorio Pernia, popularmente conocido como 'El Titi' se encuentra en el Perú y ha demostrado una vez más lo maravillado que está con el país. Incluso realizó una publicación en la que se le observa como pasajero de uno de los corredores del Metropolitano causando gran furor en sus miles de seguidores.

'El Titi' recorre Lima viajando en el corredor del Metropolitano

El intérprete llegó hace unos días al país como parte de unas presentaciones que realizará en Lima y otras partes del territorio nacional. A través de sus redes sociales ha venido registrando cada lugar en el que realizó sus shows como por ejemplo, Puerto Maldonado, Trujillo, Pisco, Chincha.

En una de sus últimas publicaciones de su cuenta oficial de Instagram el artista que dio vida a uno de los personajes más reconocidos de la serie 'Sin senos no hay paraíso' sorprendió a más de uno al aparecer en uno de los asientos del Corredor Azul del Metropolitano quedando registrado todo en un video.

En el material audiovisual Pernia se situó en el fondo del medio de transporte capitalino revelando que había tomado la ruta 301. Él se encuentra junto a otras amistades y se mostró contento por recorrer la ciudad. Además, precisó que se dirigía al conocido centro comercial Larcomar, localizado en el distrito de Miraflores.

"¡Hola, hola! Estamos aquí, si alguien conoce Perú, en el corredor, calladitos y ahora nos vamos para Larcomar. Si quieren ir al Perú tienen que ir a los centros, a Miraflores, Callao, Puerto Maldonado, Trujillo y hay que montarse en un corredor para saber cómo se vive aquí en Perú, sabroso", manifestó.

Video se viraliza generando diversos comentarios y reacciones

Como era de esperarse, la grabación del actor Gregorio Pernia se viralizó de forma inmediata y sus seguidores realizaron diversos comentarios así como distintas reacciones. Hasta llamó la atención que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se sume a los mensajes del post.

"Qué suerte subirte al corredor y encontrarte con 'El Titi' la leyenda", "Y yo buscándote por todos lados", "El Titi ya sabe cómo moverse por Lima", "Te conocí y no podía creerlo", "Qué suerte la de todo ese bus", comentaron los cibernautas.

Como vemos, el actor colombiano Gregorio Pernia, popularmente conocido como 'El Titi' se encuentra en el Perú y recientemente ha sorprendido a sus seguidores con un video en el que aparece recorriendo Lima como pasajero a bordo del Corredor Azul del Metropolitano. La grabación generó diversas reacciones y comentarios por parte de sus seguidores.