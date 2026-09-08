Jaime Bayly recuerda su amistad con Carlos Espá y destaca su actual cargo como canciller:"Podría haber pensado en mí"

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A través de su canal de Youtube, el periodista y escritor peruano que vive en Estados Unidos, Jaime Bayly se pronunció sobre su vínculo con Carlos Espá, afirmando que el actual canciller del Perú tendría una deuda pendiente con él y podría haber pensado en el para darle una embajada.

Vínculo amical entre Carlos Espá y Jaime Bayly

Por medio de un video, el escritor y periodista Jaime Bayly recordó diversos episodios de su relación con Carlos Espá, actual ministro de Relaciones Exteriores del Perú, y destacó el vínculo amical que ambos mantuvieron, hace varios años atrás.

Dentro de su relato, Jaime Bayly comentó que, tras la quiebra del diario La Prensa, ambos se propusieron convertirse en escritores. En ese sentido, contó que Carlos Espá asumió esta meta con rigor y disciplina, por lo que solía escribir regularmente en su hogar, ubicado en el distrito de Miraflores, lugar que Bayly denominó 'fortaleza amurallada'.

"El conde Espá me leía lo que había escrito ese día o el día anterior. Estaba escribiendo una novela sobre la violencia del Perú. Yo tenía una paciencia infinita, una paciencia de budista, para escucharlo a él leyendo en tono un tanto pomposo sus escritos, sus ficciones, sus desvaríos literario. Yo lo alenté a ser escritor y siempre le subía el ánimo", expresó Bayly.

Carlos Espá le pidió consejo a Jaime Bayly sobre su postulación a diputado

Años después, Carlos Espá viajó a Estados Unidos para realizar una maestría en Ciencias Políticas. Durante ese periodo, en 1989, cuando el Perú atravesaba una profunda crisis, se comunicó telefónicamente con Jaime Bayly para pedirle consejo sobre una eventual postulación política.

Según el relato del periodista, Espá le contó que Mario Vargas Llosa le había ofrecido ser candidato a diputado por Fredemo y le preguntó si debía abandonar sus estudios y regresar al Perú para participar en las elecciones. Bayly aseguró que le recomendó terminar su maestría debido a la situación que atravesaba el país.

"Por todas esas razones pienso que el canciller podría haber pensado en mí a la hora de barajar nombres para Buenos Aires o Montevideo, Santiago de Chile", concluyó Jaime Bayly.

Finalmente, Jaime Bayly sostuvo que estos antecedentes de amistad y colaboración podrían explicar que el actual ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá lo haya considerado entre los posibles nombres para ocupar una representación diplomática en el exterior.