Actriz de RBD alarma con inesperado mensaje sobre la depresión: "Mami, tu pequeña ya no puede más"

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Estefanía Villarreal, a quien todos recuerdan por hacer de Celina Ferrer en la novela RBD, dejó fríos a sus seguidores tras lanzar un mensaje fuerte sobre la depresión y la ansiedad que viene sufriendo. Frente a esto, sus fans no se quedaron con los brazos cruzados y se movilizaron para buscarle ayuda.

Estefanía Villarreal preocupa a sus fans

Los seguidores de Estefanía Villarreal suelen estar pendientes de sus publicaciones y de la nueva etapa que viene mostrando en sus redes sociales, donde también ha desarrollado una faceta como modelo. Sin embargo, el pasado 5 de septiembre, una de sus publicaciones encendió las alarmas.

La actriz decidió romper el silencio y abrir su corazón sobre la depresión y ansiedad que anda pasando. En la publicación que lanzó, dejó ver que la está pasando recontra mal en lo emocional y que siente que tocó fondo, al punto de no poder más con la situación.

Además, dedicó unas palabras especialmente a su madre y expresó que, pese a todo lo que viene viviendo, ha intentado ser una buena hija, hermana, pareja, amiga y persona.

"Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana. Pero, mami, tu pequeña ya no puede más", escribió Estefanía Villarreal.

La forma en que escribió el mensaje fue lo que más llamó la atención de sus seguidores, pues dio a entender que su lucha contra la depresión se había vuelto especialmente difícil.

La publicación apareció en sus historias de Instagram y, como ocurre con este tipo de contenido, permaneció visible durante 24 horas antes de desaparecer de la plataforma.

Fans piden ayuda a integrantes de RBD

Apenas leyeron la publicación, los fans de Estefanía Villarreal no se quedaron con los brazos cruzados. Varios empezaron a hacer ruido en las redes para que los chicos de RBD se enteren de lo que le está pasando a la actriz y le den una mano en este momento.

Los fans de la recordada producción comenzaron a etiquetar a distintas figuras relacionadas con RBD, intentando que el pedido llegue directamente hasta ellos. La preocupación aumentó debido al contenido del mensaje y a la manera en que Estefanía Villarreal describió su estado emocional.

Hasta el cierre de esta nota, los chicos de RBD siguen guardando silencio sobre la publicación tan delicada que subió Estefanía Villarreal.

Así, Estefanía Villarreal generó preocupación entre sus fans tras compartir un inesperado mensaje sobre la depresión y ansiedad. Ante la situación, sus seguidores pidieron ayuda a los integrantes de RBD.