Laura Spoya se pronuncia tras acusaciones de deuda de más de 20 mil dólares: "Se tomarán acciones legales"

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya decidió romper su silencio luego de que se difundiera que afrontaría deudas superiores a los 20 mil dólares relacionadas con el accidente vehicular que protagonizó hace algunos meses. A través de un comunicado, la conductora respondió a las acusaciones y aseguró que busca esclarecer la situación antes de asumir cualquier obligación económica.

Laura Spoya se defiende por deudas

El pronunciamiento llegó después del reportaje emitido por "Magaly TV, la firme", donde se informó que la exMiss Perú habría recibido cartas notariales por parte de Derco Perú S.A., empresa que le facilitó la camioneta con la que sufrió el accidente, así como de H&M Corporación Moncada S.A.C., agencia de representación dirigida por su exmánager Hanna Moncada.

Frente a este escenario, Laura Spoya explicó que desde agosto de 2023 mantiene un contrato de representación artística con dicha agencia, encargada de gestionar campañas publicitarias y acuerdos comerciales en su nombre. Sin embargo, sostuvo que ha solicitado en reiteradas oportunidades la documentación relacionada con esas operaciones para verificar el sustento de las obligaciones económicas que se le atribuyen.

"A la fecha, continúa pendiente por parte de la agencia la entrega de la información que le requerí a fin de liquidar toda obligación pendiente con el sustento debido", expresó.

Asimismo, precisó que el pasado 15 de julio volvió a requerir, mediante una carta notarial, la entrega de contratos, cotizaciones, facturas y demás documentos vinculados con las campañas gestionadas por la empresa. Según indicó, hasta el momento esa información no le ha sido proporcionada, por lo que considera indispensable contar con ella antes de efectuar cualquier liquidación pendiente.

Comunicado de Laura Spoya

Laura anuncia medidas legales

La conductora reafirmó que está dispuesta a cumplir con todas las obligaciones que le correspondan, siempre que estas estén debidamente acreditadas. Además, cuestionó la manera en que se ha informado sobre el caso y pidió que no se emitan conclusiones anticipadas. Finalmente, advirtió que, de continuar la difusión de información que considere inexacta o tergiversada, evaluará iniciar las acciones legales correspondientes para defender su posición.

"Exhorto a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad en el tratamiento de esta información, absteniéndose de tergiversar hechos y emitir conclusiones anticipadas. De lo contrario, se tomarán las acciones legales correspondientes", agregó.

Mientras el caso continúa generando repercusión, Laura Spoya mantiene su postura de revisar primero toda la documentación antes de asumir cualquier obligación económica. La conductora insiste en que cumplirá con los compromisos que estén debidamente sustentados y, al mismo tiempo, no descarta emprender acciones legales para defenderse de las versiones que considera inexactas.