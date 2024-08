Melissa Klug celebra la increíble semejanza de su bebé con Jesús Barco: "Tiene la cara de la persona que me enamoré"

05/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La empresaria peruana Melissa Klug utilizó recientemente sus redes sociales para interactuar con sus seguidores y abordar preguntas relacionadas con su vida personal. Sus respuestas brindaron una visión más íntima de su vida actual, incluyendo detalles sobre su reciente experiencia como madre y su relación con el futbolista Jesús Barco.

¿Qué dijo sobre su bebé y Jesús Barco?

Uno de los temas más comentados durante la sesión de preguntas y respuestas en Instagram fue el evidente parecido entre Cayetana, la hija de Melissa Klug, y su prometido Jesús Barco. Un seguidor preguntó a la empresaria si le habían mencionado la similitud física entre su pequeña y el futbolista.

Melissa Klug respondió con entusiasmo, compartiendo una foto familiar en la que aparecían Cayetana, Jesús Barco y ella misma.

"Me encanta que sea idéntica a su papá porque tiene la cara de la persona que me enamoré", expresó Melissa Klug, manifestando su alegría por las similitudes entre su hija y el jugador del Sport Boys.

La ex de Jefferson Farfán también respondió a preguntas sobre su experiencia durante su gestación y el parto. Relató que experimentó náuseas durante gran parte del embarazo y necesitó medicación para aliviarlas. "En casi todo mi embarazo me la pasé con náuseas y tomando pastillas que me recetó mi doctor", comentó.

Además, destacó que las recuperaciones de sus cesáreas fueron rápidas y sin complicaciones. "En ninguna de mis cesáreas tuve dolor y mi recuperación fue súper rápida", añadió, mostrando su satisfacción con su experiencia de maternidad.

¿Por qué rapó el cabello de su bebé?

Melissa Klug también respondió a la pregunta: "¿Por qué rapaste el cabello de tu bebé?". La chalaca sostuvo que hizo lo mismo con sus otras hijas y que a ella también se lo hicieron, ya que, según comentó, el cabello crece "bendecido", largo y grueso.

"No sé si será mito o verdad, pero lo hicieron conmigo también y tengo un cabello bendecido, grueso y en cantidad larguísimo, igual hice con mis dos hijas Giane y Samy, con Melissa no porque tenía cabello grueso y hermoso. Y ahora Caye tiene cantidad de cabello, es decisión de cada persona", expresó.

No cabe duda de que Melissa Klug está más feliz que nunca con la llegada de su última hija con Jesús Barco. Ella celebra que su bebé se parezca al hombre que ama, un hecho que ha sido muy celebrado por sus seguidores, aunque también ha generado diversas reacciones.