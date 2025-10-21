"¡Hola, hermoso Perú!": Soda Stereo vuelve al Perú el 22 de mayo del 2026 con su gira "Ecos"

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡La espera terminó! Luego de anunciar su vuelta a los escenarios a finales de septiembre, la banda argentina Soda Stereo anunció su retorno al Perú como parte de su nueva gira "Ecos", la cual incluye, a través de la tecnología, a Gustavo Cerati, fallecido en 2014.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, este martes 21 de octubre, la agrupación fundada hace más de 40 años puso como fecha para el 22 de mayo del 2026, su esperado regreso al país, en un show en vivo y lleno de emociones.

¡Hola hermoso Perú!



22 de mayo - Arena 1, Lima



Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario y con la misma energía de siempre.



Preventa Interbank a partir del jueves 23 de octubre hasta agotar stock. A la venta en https://t.co/Fw88Tk4Wph pic.twitter.com/8yBQsFMnm8 — Soda Stereo (@sodastereo) October 21, 2025

Entradas a la venta desde el 23 de octubre

Para la felicidad del público 'sodero', el anuncio de esta mañana confirma dos datos importantes: la sede del concierto y el inicio de la venta de entradas. En ese sentido, debido a las características de la performance, está diseñada para desarrollarse en espacios cerrados, el Arena 1 de la Costa Verde será el epicentro del reencuentro de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bossio con su fiel fanaticada peruana.

Con referente a la preventa de entradas, esta empezará el jueves 23 de octubre, desde las 11:00 a. m., vía la plataforma Joinnus para los clientes de un conocido banco y hasta agotar stock.

"No es un tributo ni un homenaje - No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo. Soda = Vanguardia", es la invitación que hace la banda argentina al Perú.

¿Cómo se realizarán las presentaciones?

De acuerdo con lo transcendido por la Revista Rolling Stones Argentina hace poco más de un mes, las presentaciones que dará "la trilogía del rock en español" estarán inspiradas en el espectáculo ABBA Voyage (2022) que el cuarteto sueco ofreció mediante avatares.

Se estima entonces, que 'Gus' estará al mando de la banda con su voz y tocando guitarras, con registros grabados durante las últimas giras del grupo, allá por 1997 y 2007. "Gustavo ya no está y creemos que esta es la mejor forma de mostrarle a las nuevas generaciones que nunca vieron a Soda la potencia de esta banda tan querida por todos", señalan desde la producción de la agrupación.

Esta es la tercera vez que se reúnen los músicos argentinos desde el fallecimiento de su líder. En 2017 se juntaron para dar vida al Séptimo Día, el espectáculo del Cirque du Soleil y entre 2020 y 2021 presentaron Gracias Totales, una performance que incluyó una gira por Latinoamérica con la presencia de artistas invitados, algo que, para Soda Stereo Ecos no habrá.

Para nada es un secreto que el Perú ha sido un país más que importante para la internacionalización del grupo, desde su primer arribo en noviembre de 1986. En 2007 ofrecieron dos multitudinarios conciertos como parte de la gira Me Verás Volver, última presentación en vida del grupo y que llena de nostalgia a sus seguidores. El retorno, que parecía una eternidad, está fijado desde hoy.