¿Se arrepintió? Melissa Klug puso fin a su relación con Jesús Barco, pero luego borró comunicado

Melissa Klug volvió a convertirse en el centro de la polémica del espectáculo nacional tras anunciar el fin de su relación con Jesús Barco. La nacida en el Callao subió un comunicado a sus redes sociales dando a conocer esta decisión a pesar de haber tenido una hija con el joven futbolista.

Melissa Klug borra comunicado donde anunció el fin de su relación con Jesús Barco

Incluso, la influencer dejó de seguir al integrante de Alianza Universidad de Huánuco lo que daba por finalizado este capítulo en su vida. En el pronunciamiento, la madre de Samahara Lobatón señaló que tomó esta decisión al elegir la paz, respecto y amor propio.

"Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza. Hoy elijo mi camino con paz, respeto y amor propio. Agradezco de corazón la comprensión y el respeto hacia este proceso personal", indicaba este comunicado.

Sin embargo, todo esto pareció haber quedado postergado luego que la expareja de Jefferson Farfán borrara el comunicado de sus redes sociales. Sin embargo, sus miles de seguidores lograron capturar este pronunciamiento por lo que ahora se puede observar en las diversas plataformas digitales.

Comunicado de Melissa Klug que luego fue borrado.

Por el lado de Jesús Barco, este no se ha pronunciado en lo absoluto respecto a la supuesta ruptura con la madre de su hija. En su cuenta de Instagram, el jugador subió una historia recibiendo tratamiento en su pierna derecha con el vestuario de su actual club.

Melissa Klug pide a Jefferson Farfán estar presente en la vida de su hijo

El enfrentamiento mediático entre Melissa Klug y Jefferson Farfán ha sido una constante en los últimos años. En agosto de este año, la blanca de Chucuito estuvo en el programa de Magaly Medina donde dio detalles de la relación del exfutbolista de Alianza Lima con su hijo Jeremy.

De acuerdo a su revelación, la 'Foquita' no estaría muy presente en las actividades de su heredero por lo que la empresaria le pidió compartir más tiempo ya que la responsabilidad económica no es su único deber como padre.

"Él juega en el colegio y su padre ha ido solo un par de veces. Me gustaría que esté más presente y lo motive, porque el fútbol es su pasión", indicó.

