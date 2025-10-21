Universitario a la Copa Libertadores: Conmebol dio la bienvenida al club crema tras triunfo ante Ayacucho FC

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario atraviesa por uno de los momentos más dulces en sus más de 100 años de fundación ya que está a punto de conseguir el segundo tricampeonato nacional de toda su historia. Este objetivo quedó cada vez más cerca luego del agónico triunfo ante Ayacucho FC en el Estadio Nacional.

Este duelo, valido por la fecha 15 del Torneo Clausura, dejó a los cremas a tiro de campeonato ya que logró mantener la diferencia de 7 puntos en la tabla de posiciones con su inmediato perseguidor que es Cusco FC.

Conmebol da la bienvenida a Universitario a la Libertadores

Es triunfo no solo significó un importante paso para Universitario en su camino por el ansiado tricampeonato nacional, sino que también confirmó su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores a jugarse en el 2006.

Así lo dio a conocer la propia cuenta del torneo en redes sociales. Este certamen, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, le dio la bienvenida al elenco merengue en lo que será su tercera participación consecutiva en los últimos años.

"¡Clasificado a la CONMEBOL Libertadores 2026! Bienvenido Universitario", indicó la publicación en redes la cual fue celebrada inmediatamente por cientos de hinchas cremas.

Franco Velazco responde a sus críticos

Días atrás, el administrador de Universitario, Franco Velazco, brindó unas declaraciones sobre Sporting Cristal y el encuentro que disputarán este jueves 23 den el Estadio Nacional. Sus palabras le valieron una ola de críticas por parte de la prensa deportiva nacional y otros personajes del mundo del fútbol.

Tras ello, el directivo merengue respondió con todo asegurando que hablará las veces que le de la gana si se trata de defender los intereses de la 'U'. Además, señaló que ni la prensa lo amedrentará respecto a su postura sobre cualquier tema.

"Yo voy a salir a hablar las veces que me den la gana para defender a Universitario de Deportes, a mí no me van a venir a callar, ni van a pretender amedrentar, los programas de la noche, diciéndome qué es lo que tengo que decir o qué es lo que no tengo que decir, es más voy a hablar todas las veces que me den la gana de defender a Universitario de Deportes", indicó.

De esta manera, la Copa Conmebol Libertadores le dio la bienvenida a Universitario de Deportes luego de lo que fue el agónico triunfo ante Ayacucho FC por 2-1 con gol de José Rivera.