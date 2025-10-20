Melissa Klug rompe su silencio por comunicado de RUPTURA con Jesús Barco ¿Por una infidelidad?

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Se debió por una tercera persona? Melissa Klug lanzó un comunicado anunciando el fin de su relación con Jesús Barco, pero minutos después lo borró en sus redes sociales. Tras este incidente, la empresaria rompió su silencio para revelar qué la llevó a tomar esa decisión.

Comunicado sobre su separación de Jesús Barco

Pese a que anunciaba que su relación con Jesús Barco estaba más fuerte que nunca, la popular 'Blanca de Chucuito' dejó a más de uno de sus seguidores impactados al soltar un inesperado comunicado en su cuenta de Instagram, revelando que su romance había llegado a su fin y decidió tomar un camino con paz y amor propio. Sin embargo, a pocos minutos del polémico anuncio, la empresaria decidió eliminarlo.

A pesar de que borró el mensaje, el tema no pasó desapercibido por los medios de espectáculos en el país, ya que una interrogante apareció rápidamente, ¿cuál habría sido el motivo de la presunta separación?, ya que como se recuerda, Melissa Klug en reiteradas ocasiones sostuvo que volvería a dejar al futbolista si él le fallaba nuevamente.

Es por ello, que muchos usuarios no dudaron en asegurar que quizás el comunicado fue como una advertencia para Jesús Barco. Sin embargo, quién mejor para aclarar el tema que la misma 'Chalaca', que ahora se encuentra en el 'ojo de la tormenta'.

¿Melissa Klug reveló el motivo de la supuesta ruptura?

Es así como la madre de Samahara Lobatón rompió su silencio en comunicación con 'Trome'. La empresaria sostuvo que el comunicado que dejó en shock a todos en el medio fue "un simple error", por lo que decidió borrarlo de forma inmediata, sin imaginar que los usuarios tomarían captura de ello.

Al tratar de ahondar más sobre el asunto, especialmente, para saber qué la motivó a tomar esa decisión, Melissa negó que existan terceras personas, descartando así una presunta infidelidad tanto de su parte como del padre de su última hija y con quien lleva cinco años de relación.

"Ha sido un error, simplemente un error, por eso fue borrado al segundo; lo siento. (...) No existen terceras personas, fue un error", indicó, sin dar mayores detalles al respecto. Por su parte, Jesús Barco, optó por limitar los comentarios en sus redes sociales para evitar cuestionamientos o críticas.

Evelyn Vela manda indirecta a Melissa Klug

El mensaje de Melissa Klug no solo repercutió en su círculo y seguidores, sino también en otros personajes de la farándula como Evelyn Vela. Pues bien, su examiga publicó en sus redes sociales un mensaje que muchos tomaron como una indirecta dirigida a la pareja de Jesús Barco.

"Cada quien tiene lo que se merece. Eso se llama Karma amiguita, tqm", se lee en la historia compartida en Instagram, en medio de la situación que volvió a colocar a Melissa Klug y Jesús Barco en el centro de la conversación pública.

Tras el revuelo generado por su publicación, Melissa Klug conversó brevemente con Trome para aclarar lo sucedido, que dejó en serios aprietos su relación con el futbolista Jesús Barco.