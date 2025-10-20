Sergio Coloma y su EMOTIVO mensaje a Natalia Salas tras revelar que el cáncer volvió

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sergio Coloma, el novio de Natalia Salas, no dudó en dedicarle un emotivo mensaje en redes sociales, luego de que ella revelara el difícil momento que debe afrontar una vez más: ¡el cáncer! La actriz confesó que la peligrosa enfermedad volvió a su organismo, pero esta vez está alojada en una de sus vértebras.

Natalia Salas siempre se ha caracterizado por ser una mujer fuerte y valiente que, a pesar de las vicisitudes que pueda afrontar en la vida, siempre sale adelante, gracias a su perseverancia, y en especial, por el apoyo familiar que recibe, especialmente de su novio y padre de su hijo, Sergio Coloma.

La actriz peruana, quien actualmente volvió a la televisión con la novela 'Eres mi bien', confesó a través de su cuenta de Instagram, que lamentablemente el cáncer, la enfermedad que enfrentó hace 3 años, esta vez reapareció en una de sus vértebras. Natalia explicó que uno de sus chequeos médicos pudo detectar a tiempo la nueva lesión que está iniciando el tratamiento que incluye radiocirugías y medicación antihormonal.

"El mes pasado fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia. Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte, no? El cáncer de mama que me diagnosticaron hace 3 años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras", detalló en una de sus publicaciones.

Seguidamente, confesó que debido a esta complicada situación de su salud, debe dejar sus proyectos de lado porque "el huequito en la vértebra es peligroso" y que los médicos le aconsejaron dejar de bailar o hacer piruetas por el momento, además de que la medicina que debe tomar "es una bomba" que le produce un fuerte cansancio y sueño.

El anuncio causó gran impacto en la farándula, debido a que Natalia es una de las actrices más queridas en el país y así lo demostraron los comentarios en el post donde anunciaba la metástasis, pero lo que llamó la atención fue el realizado por Sergio Coloma.

El prometido de la artista, como siempre lo ha hecho, expresó su apoyo total hacia ella, especialmente, en esta dura etapa que, según detalló, sabrán afrontar juntos. A través de un emotivo mensaje en redes, destacó toda la admiración que siente por ella.

"Eres increíble, tu fuerza, entereza y determinación son admirables. Siempre juntos y de la mano ante todo", indicó Sergio, el futuro esposo de Natalia Salas, dejando en claro que no la dejará sola en esta nueva lucha contra el cáncer.

