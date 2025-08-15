Mónica Sánchez tuvo resbalón en conferencia de prensa y, por poco, sufre aparatosa caída

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La protagonista de la nueva telenovela 'Eres mi bien', Mónica Sánchez, tuvo que ser auxiliada por sus compañeros de la nueva propuesta televisiva familiar al estar muy cerca de caerse frente al público y medios de prensa.

Durante la conferencia de prensa de la novela 'Eres mi bien', el equipo de actores disfrutaba de un agradable momento por el lanzamiento de la telenovela. En ese momento, Mónica se animó a dar un animoso baile frente al público y es cuando quiere retroceder que uno de sus zapatos quedó estancado en el piso. Afortunadamente, la ex Charito, estuvo cerca de sus otros compañeros de la nueva serie, que no dudaron en sostenerla.

Como si fuera un presagio de la novela, la actriz fue salvada por los dos galanazos que presentará la nueva producción de Latina Televisión. David Villanueva, como Mauricio; y Paul Martin, como Rubén, salvaron a la bella actriz del roche de una caída. Luego, un muy amoroso Paul le dio un tierno abrazo a Mónica para ayudarle a pasar el pequeño percance.

La nueva telenovela de Latina, cuenta con un amplio casting de actores que deslumbrará a la familia peruana. Sus principales protagonistas serán Mónica Sánchez como Valeria; y los dos galanes David Villanueva como Mauricio y Paul Martin como Rubén, que representará a un viejo amor de la protagonista. Su estreno se dará este lunes 18 de agosto y cuenta con un reconocida canción del artista Marc Anthony como fondo musical.

