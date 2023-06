Milechi: ¿Cuál es la ascendencia extranjera de la actriz cómica de "La casa de la comedia"?

Milechi se ha convertido en una de las actrices cómicas más queridas por el público, gracias a su participación en "La casa de la comedia" y su pequeña aparición en "JB en ATV", pero lo que no se conoce es que tiene ascendencia extranjera, por eso aquí te contamos el origen de su segundo apellido.

Todo empezó cuando el programa que dirige Jorge Benavides, "JB en ATV", introdujo el segmento "El valor de la verdura", el cual trata de imitar al desaparecido programa que conducía Beto Ortiz, llamado "El valor de la verdad", donde diversos invitados contaban sus mas oscuros secretos a cambio de dinero.

En esta secuencia del programa cómico de ATV se presentó Pepino, quien desde hace algún tiempo forma parte del elenco de "JB en ATV", y llevó a Milechi como una de sus testigos; fue allí cuando la actriz cómica saltó a la pantalla chica, aunque fue por un breve momento, ya que no ha vuelto al programa al que pertenecía Dayanita.

La actriz cómica se ha ganado un espacio en las redes sociales debido a su gran carisma y personalidad que destaca en los sketches de "La casa de la comedia", pero recientemente ha revelado en una entrevista que tiene apellido extranjero.

El nombre real de Milechi es Luis Fernando Purihuamán Turkoowski y es nativo de Bagua Grande, región Amazonas.

En otro momento de la entrevista, la actriz cómica reveló que antes de formar parte de la Casa de la comedia, se dedicó a trabajar en un taller de soldadura, al que entró como personal de limpieza pero que por un motivo especial terminó estudiando soldadura.

"Yo llegué a trabajar a un taller de soldadura como operadora de limpieza, y en esa empresa yo me enamoré de un soldador. En cierto momento él me dijo: 'vamos a estudiar', y como yo quería estar junto con él, me metí a estudiar. Por él yo me metí a planta, por él empecé a estudiar, pero la cuestión es que nunca le dije (que le gustaba) ni se enteró de lo que yo sentía", explicó entre risas.