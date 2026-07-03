Tiktoker peruano es condenado a más de 9 años de prisión por estafar con venta de celulares de alta gama

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público anunció que un tiktoker peruano, conocido por realizar bromas telefónicas en transmisiones en vivo, es condenado por el Poder Judicial a más de 9 años de prisión efectiva por estafar a usuarios con la venta de celulares de alta gama en redes sociales.

Dan Herly, 'Streamer Fake' condenado a prisión efectiva

Como se recuerda, en marzo del 2026, se dio a conocer que un tiktoker peruano, identificado como Dan Herly Fernández Ramos, de 25 años, fue detenido al ser acusado de presuntamente liderar la organización criminal 'Los Timadores de Piérola', dedicada a estafar a personas mediante la venta fraudulenta de equipos electrónicos de alta gama como iPhone.

El joven conocido en redes sociales como 'Streamer Fake' realizaba transmisiones en vivo en TikTok para ganar audiencia. Durante esos directos, realizaba llamadas a desconocidos con tono de broma, pero de forma paralela, según la Policía, habría aprovechado en realizar un esquema de estafas digitales teniendo como base de sus operaciones el distrito de Lurigancho-Chosica.

El Tiktoker peruano estuvo en la mira de los agentes de la Dirección de Investigación de Cibercrimen tras sumar más de 10 denuncias en su contra, las que fueron formuladas desde 2023.

Fiscalía logró condena: ¿De qué se acusa al tiktoker?

Tras su detención y varios meses de investigación, el Ministerio reportó, que la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro (Primer Despacho), a cargo del fiscal provincial Ángel Ubaldo Gonzáles, consiguió que se dicte una condena de nueve años y dos meses de prisión efectiva para Dan Fernández.

Según precisaron, el tiktoker de 25 años de edad es acusado de los delitos de:

Estafa agravada.

Suplantación de identidad.

Posesión ilegítima de SIM cards activados (chips de celulares).

La tesis fiscal fundamenta que estos hechos han sido comprobados: el joven usó su cuenta de TikTok para vender productos electrónicos (celulares de alta gama como iPhone 14) por debajo del valor de mercado y nunca entregar los dispositivos. Asimismo, la Fiscalía detalló que se ha contabilizado, durante la investigación fiscal, un total de 10 agraviados.

🚨 #FiscaliaLogra | Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro (Primer Despacho) logró que se condene a Dan Fernández (25) a nueve años y dos meses de prisión efectiva. Ello por estafar a 10 personas por TikTok con la venta de celulares de alta gama.... pic.twitter.com/xAY7bUC6H0 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 2, 2026

Tiktoker peruano deberá pagar reparación civil

El Ministerio Público precisó que la sentencia contra el tiktoker peruano se obtuvo mediante la figura de terminación anticipada, en la que Fernández aceptó la responsabilidad penal en el caso. Además, se le impuso el pago de S/ 7950 de reparación civil a favor de las víctimas, así como a la empresa Bitel.

Finalmente, se reveló que Dan Fernández, luego de recibir los pagos por celulares mediante TikTok, conseguía datos de sus víctimas para reportar sus celulares como robados y bloquearlos. Durante el allanamiento y la detención preliminar que se ejecutó en su contra, en marzo de este año, se incautaron 52 chips electrónicos.

Es así como el Ministerio Público reveló que el tiktoker peruano, Dan Herly Fernández, es condenado por el Poder Judicial a más de 9 años de prisión por estafar a usuarios con venta de iPhone en redes sociales y ser acusado de suplantación de identidad.