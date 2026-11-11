Susy Díaz acusa a Luggi Yarasca de intentar que Florcita se aleje de ella: "No quería que trabaje ni salga en TV"

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Susy Díaz sorprendió al revelar que Luiggi Yarasca habría intentado alejar a su hija, Florcita Polo, tanto de ella como de su trabajo en televisión. La excongresista contó detalles de los conflictos que habrían surgido durante la relación de ambos y dejó entrever que el empresario no veía con buenos ojos las apariciones públicas de su pareja junto a su madre.

¿Flor Polo fue manipulada por Luiggi?

Durante una entrevista con Magaly Medina para el programa Magaly TV, La Firme, la madre de Florcita explicó que Yarasca le habría pedido a su hija que dejara de aparecer en televisión y evitara conceder entrevistas. Además, aseguró que el empresario tampoco quería que trabajara, una situación que generó su indignación al considerar que su hija debía continuar con sus actividades profesionales.

"Le había prohibido que salga en la televisión, que no dé entrevistas. No quería que trabaje", reveló la excongresista en el programa.

Asimismo, Susy contó que uno de los motivos de los enfrentamientos habría sido la cercanía que Florcita mantenía con ella. Según explicó, el empresario se habría mostrado incómodo al verla compartir espacios televisivos con su madre e incluso habría manifestado su vergüenza por esas apariciones públicas.

"Es una burla que después de todo aparezcas con ella, como si no hubiese pasado nada, dándole la razón" y "Después de que te humilla y me humilla a mí, sales con ella como si no hubieses pasado nada", le reclamó Luiggi a Florcita mediante chat.

Los antecedentes de Luiggi Yarasca

Ante estos comentarios, Díaz también cuestionó la actitud de Yarasca y recordó los videos en los que el empresario aparecía en un night club y posteriormente ingresando a un hostal acompañado de un amigo y dos mujeres. La excongresista dejó en claro que esas imágenes le generaban mayor vergüenza que cualquier aparición televisiva junto a su hija.

Por otro lado, Magaly Medina hizo referencia a los mensajes que Luiggi habría enviado a Florcita, en los que le reclamaba por continuar apareciendo con su madre después de los problemas que habían protagonizado. Estas revelaciones volvieron a poner bajo la lupa los conflictos familiares y sentimentales que rodean a la hija de Susy Díaz.

Es así que, las revelaciones de Susy Díaz dejan al descubierto nuevos detalles de los conflictos que habrían marcado la relación de Florcita Polo con Luiggi Yarasca. Además, ponen sobre la mesa la importancia de respetar los vínculos familiares y la independencia profesional de una pareja, sin intentar condicionar sus decisiones personales ni laborales.