Luto en la TV: murió actriz de 'El Chavo del 8' a los 82 años, recordada por su entrañable papel en la serie

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El entretenimiento y la televisión mexicana está de luto tras confirmarse que murió una querida actriz de 'El Chavo del 8', quien interpretó a Gloria, la tía de Paty y el amor de Don Ramón. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) de México.

Luto en 'El Chavo del 8': murió la tía 'Gloria'

El mundo del espectáculo mexicano atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse la muerte de una actriz que se ganó el cariño de los televidentes con su participación en la serie 'El Chavo del 8' que marcó varias generaciones.

De acuerdo al reporte de la ANDA, a través de sus redes sociales, la industria le da el último adiós a Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, con nombre artístico, Regina Torné, quien, según se confirmó en la noche del último miércoles 11 de noviembre, murió a los 82 años de edad.

En el comunicado, la institución mexicana lamentó la partida de su compañera y resaltó sus más de cinco décadas de trabajo artístico.

"Su talento, fuerza interpretativa y entrega al escenario la convirtieron en una de las grandes figuras de su generación", destacó el gremio, que también expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la intérprete.

El último adiós a Regina Torné, actriz mexicana

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de la muerte de la actriz mexicana quien alcanzó reconocimiento internacional por su papel de Mamá Elena en la película 'Como agua para chocolate' (1992), dirigida por Alfonso Arau y por el que obtuvo el Premio Ariel a Mejor Actriz.

El Centro de Teatro y Cultura Delegación Veracruz también compartió mensajes de pésame por la pérdida de la artista cuyo rostro está ligado a la tía de Paty, aquella vecina que despertó el interés romántico de Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, en la serie de 'El Chavo del 8'. Sus publicaciones se enfocaron en la trayectoria de Torné y no revelaron datos sobre su salud.

Regina Torné interpretó a la tía Gloria en 'El Chavo del 8'.

¿Quién era Regina Torné?

Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, mejor conocida como Regina Torné, nació en Villahermosa, Tabasco, México. La actriz saltó a la fama por su participación en películas como 'Despedida de Soltera', 'Blue Demon y las invasoras', 'Viento Salvaje' y 'Como agua para chocolate'.

En 1978 dio vida al personaje de la 'Tía Gloria', uno de los intereses amorosos de Don Ramón. Además, participó en telenovelas como Retrato de familia, La loba, Cielo rojo, Siempre tuya Acapulco, Agujetas de color de rosa, La chacala y Amor en custodia.

Sin embargo, cuando Regina Torné se encontraba en la cima del éxito, su carrera se ensombreció con el aterrador crimen que su única hija cometió. Debido al escándalo, anunció su retiro de los escenarios en 2014 y se trasladó a Puebla, donde abrió una academia de artes escénicas.

Es así como Televisa se despide de una querida actriz que formó parte de la emblemática serie 'El Chavo del 8', que se ganó el cariño de todo el público en general: adiós a Regina Torné, la tía 'Gloria'.