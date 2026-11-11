Latin Grammy 2026: Daddy Yankee será homenajeado como Persona del Año por sus más de tres décadas de trayectoria

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Daddy Yankee en los Latin Grammy 2026. El cantante puertorriqueño será homenajeado como Persona del Año por su trayectoria e influencia en la industria. El reocnocimiento reunirá a figuras del entretenimiento para celebrar su legado musical.

Daddy Yankee como Persona Del Año en Latin Grammy

El jueves 12 de noviembre será la fecha clave en que el público tendrá la oportunidad de ver en acción a los artistas nominados a la 27ª edición del Latin Grammy. La ceremonia principal se transmitirá en vivo en las redes oficiales de la Academia Latina de la Grabación, a las 8:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.)

Sin embargo, previamente a la ceremonia principal, este miércoles 11 de noviembre en Las Vegas, se realizarán actividades previas a la entrega de los premios y será Daddy Yankee una de las figuras que sobresaldrá.

Pues bien, el cantante compositor y productor discográfico puertorriqueño se convertirá en el primer artista del reguetón en recibir el título de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación por sus más de tres décadas de trayectoria.

Reconocimiento a la trayectoria musical de Daddy Yankee

Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, destacó el liderazgo y visión del cantante de 'Gasolin' como fuerza determinante en el auge global de la música latina, un género que durante años enfrentó prejuicios y cuestionamientos.

"Fuimos parte de una generación que no pidió validación, sino que creó su propio espacio", se escucha decir al artista en el video de los Latin Grammy. "Nuestra Persona del Año, Daddy Yankee, recuerda sus comienzos en el underground y cómo contribuyó a que el reguetón se convierta en un movimiento de alcance mundial", se lee en la descripción.

El homenaje también reconocerá las iniciativas humanitarias y el compromiso con las comunidades vulnerables por parte del cantante boricua, quien recientemente se unió al video musical 'Pokito' con Diljit Dosanjh.

Trayectoria artística de Daddy Yankee

Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real de Daddy Yankee, comenzó su carrera en la escena urbana de Puerto Rico durante la década de 1990. Sin embargo, su reconocimiento internacional llegó en 2004 con el lanzamiento de 'Barrio Fino', producción que incluyó el exitoso tema 'Gasolina'.

Esta canción se convirtió en uno de los principales referentes del reguetón y contribuyó a que el género alcanzara nuevos mercados en América, Europa y otras partes del mundo. Pero no todo quedó ahí, ya que el artista siguió sumando éxitos musicales con canciones como 'Limbo', 'Dura' y 'Con Calma'.

También participó junto a Luis Fonsi en 'Despacito', tema que alcanzó una repercusión internacional. En 2022, el artista anunció su retiro de la música con el lanzamiento de 'Legendaddy' y posteriormente realizó la gira 'La Última Vuelta World Tour'.

Una nueva edición de los Latin Grammy comenzará el 12 de noviembre, pero en la antesala, el cantante Daddy Yankee será nombrado Persona del Año. El artista calificó el reconocimiento como una meta cumplida y uno de esos sueños que comenzó a imaginar desde joven.