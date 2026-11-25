25/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una popular pareja de influencers sorprendieron a sus seguidores al anunciar el fin de su relación tras cuatro años de noviazgo y compromiso. El mensaje en sus redes sociales generó gran revuelo en la industria del entretenimiento. ¿De quiénes se trata?

¿Qué influencers anunciaron su ruptura amorosa?

Las redes sociales se han convertido en el espacio donde muchas parejas de influencers comparten parte de su vida personal, desde viajes y celebraciones hasta momentos íntimos de su convivencia. Sin embargo, también es el escenario donde optan por revelar noticias que generan conmoción entre sus seguidores.

Es así como, a través de su cuenta oficial de Instagram, el famoso creador de contenido, Yeferson Cossio, tras varias semanas de incertidumbre y cuestionamientos por no seguir compartiendo imágenes o videos junto a su novia Carolina Gómez, decidió hacer oficial el cierre de su relación sentimental.

El anuncio fue realizado mediante una fotografía, donde se les ve a esta pareja de influencers en uno de sus tantos viajes como a París, frente a la Torre Eiffel; y un mensaje de despedida que rápidamente generó reacciones.

"Después de cuatro años juntos, llenos de amor, momentos inolvidables, aprendizajes y una historia que siempre llevaremos en nuestros corazones, hace casi dos meses hemos decidido tomar caminos diferentes y poner fin a nuestra relación", se lee en el inicio del mensaje.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez terminaron: así lo anunciaron

En el comunicado, Yefferson Cossio y Carolina Gómez revelaron que la decisión de separarse no fue reciente, sino que ocurrió hace aproximadamente dos meses. Ambos enfatizaron que pese a que optaron por tomar caminos diferentes, "el afecto, la gratitud y el respeto" entre ellos continúan intactos.

Cossio aprovechó la oportunidad para agradecerle a su ahora expareja por todo el tiempo que estuvieron juntos y las experiencias que lograron acumular al viajar por varios países, además de ser su compañera en los momentos más difíciles de su vida.

"Fueron años maravillosos en los que compartimos sueños, aventuras, risas y experiencias que nos marcaron para siempre", señalaron en la publicación en Instagram.

Asimismo, el influencer colombiano reiteró que, "a veces, amar también significa entender que los caminos pueden cambiar, sin que eso borre todo lo bonito que se vivió", sin ofrecer mayores detalles sobre las razones que los llevaron a tomar esta decisión de dar por finalizada su historia de amor.

¿Qué dijo Carolina Gómez sobre el fin de su relación?

Carolina Gómez y Yeferson Cossio se conocieron en 2022 y, con el paso del tiempo, consolidaron una relación que también estuvo acompañada de proyectos digitales.

El 14 de febrero de 2025, durante una celebración de San Valentín en Medellín, Cossio le propuso matrimonio a Carolina y le entregó un anillo de diamantes. Inicialmente, contemplaban casarse en enero de 2026, pero la ceremonia nunca se realizó.

La creadora de contenido de tan solo 23 años de edad, respaldó el comunicado, ya que en la imagen se puede observar su nombre, pese a que no optó por publicarlo también en su cuenta oficial de Instagram.

Por último, los influencers Yeferson Cossio y Carolina Gómez agradecieron a quienes los acompañaron durante estos años y les brindaron muestras de cariño. La noticia del fin de su relación causó gran revuelo en las redes sociales.