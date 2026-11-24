24/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La influencer peruana Vanessa Valcárcel, conocida como Valú, terminó en el suelo tras ser empujada y golpeada por las gemelas Tatiana y Dominique, durante el estreno del reality dominicano 'La Casa de Alofoke 3'. El episodio quedó registrado en cámaras y se difundió en redes sociales.

¿Cómo ocurrió la agresión contra Vanessa Valcárcel?

El enfrentamiento ocurrió el lunes 23, en el primer día de la tercera temporada del reality creado por Santiago Matías. En los videos difundidos en redes sociales se observa cómo una de Las Mellas empuja a Valcárcel, quien cae al piso y recibe golpes.

También se logra ver como, después de la caída, la peruana es jalada del cabello. En medio del altercado, otros concursantes se acercaron para separarlas. Una participante expresó preocupación por la cercanía de Valú con una escalera y el riesgo de que se golpeara.

Momento en el que una de Las Mellas arremete contra Vanessa Valcárcel empujándola por la escalera. Escaló demasiado rápido! #LaCasaDeAlofoke3 pic.twitter.com/QtVePEcQ7Z — Jose Rodriguez Nuñez (@nisti2) November 24, 2026

Este incidente se dio luego de un intercambio de palabras entre las participantes. Las involucradas fueron identificadas como Tatiana y Dominique, conocidas en el programa como Las Mellas. El video del enfrentamiento generó numerosas reacciones entre usuarios de redes sociales.

El episodio fue comentado por espectadores del reality, quienes cuestionaron la agresión y la seguridad dentro de la casa. Entre las reacciones aparecieron pedidos para que Valú salga del programa y críticas a la violencia mostrada durante la transmisión.

Equipo de Valú exige sanciones a la producción

Tras la difusión de las imágenes, el equipo de Vanessa Valcárcel publicó un pronunciamiento dirigido a la producción de La Casa de Alofoke 3. En el texto pidió que se respeten las normas del contrato y que se revisen los hechos ocurridos durante el enfrentamiento.

El equipo señaló que las discusiones entre participantes no justifican las agresiones físicas y reconoció que existieron comentarios fuertes y diferencias culturales entre ellas.

"Una discusión verbal jamás debe justificar una agresión física", señaló.

En el comunicado, el equipo sostuvo que Las Mellas iniciaron las agresiones físicas y afirmó que ocurrieron reiteradamente y de manera simultánea. Por ello, solicitó a la producción revisar lo sucedido, aplicar las sanciones correspondientes y establecer límites claros.

Comunicado

"El entretenimiento tiene límites. La integridad física no es negociable", sostuvo.

Por otro lado, De Último Minuto informó que Santiago Matías habría considerado retirar del programa a todas las personas involucradas en el conflicto. La publicación también abordó la situación generada tras el enfrentamiento entre las participantes.

La agresión a Vanessa Valcárcel en el reality dominicano se dio en el estreno de temporada, provocando un pronunciamiento de su equipo. Este comunicado pidió sanciones para Las Mellas y una revisión de lo sucedido por parte de la producción.