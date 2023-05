"Nadie ha ganado nada": 'Yuca' responde a Clara Seminara tras sentencia por tocamientos indebidos

El actor cómico Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca' y que pertenece al elenco de 'JB en ATV', fue condenado a tres años de prisión condicional por tocamiento sindebidos a la actriz cómica Clara Seminara en el 2019.

Como se sabe, la actriz cómica radica hace mas de dos años en Madrid, España, sin embargo nunca dejó de estar pendiente del proceso. Con las pruebas que presentó y sabiendo como se había dado el proceso, Seminario ya se imaginaba el resultado de la sentencia.

Clara afirma haber dicho siempre la verdad y nunca haber cambiado su testimonio, además de la pericia psicológica que salió a su favor. Por el contrario, menciona que la otra parte implicada tuvo contradicciones en su versión de los hechos.

Como se recuerda, ambos actores eran parte del 'Whastsapp de JB' programa emitido por Latina. Cabe mencionar que era un elenco donde se respiraba compañerismo, así contó Clara Seminario a las cámaras del programa 'Magaly Tv La Firme', además de cómo fue el incidente que paso hace 4 años.

"Estábamos esperando para una grabación y se me acerca 'Yuca' y como yo boxeo se me para en frente y me dice: 'Ay tú sabes boxear pero yo soy peleador callejero' [...]le hago un par de cosas, ni siquiera lo toqué y le digo ya me aburriste. Me volteo para irme y me toca la... me mete la mano. un nalgazo", contó.