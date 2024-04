¡No lo perdonó! Lucy Cabrera y su terrible recuerdo del cirujano Max Álvarez: "El día que murió sentí un gran alivio"

24/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El Dr. Fong, no es el único que ha causado polémica y ha estado involucrado en un escándalo mediático con alguna figura de la TV nacional. Hace muchos años, existió un cirujano llamado Max Álvarez, que fue conocido por ser el cirujano de las estrellas, pero que fue a parar a prisión al ser acusado de abuso sexual y delitos contra la vida ocurridos en su centro de cirugía plástica en Miraflores. En el 2012 falleció en el penal de Lurigancho.

Entre las víctimas de este doctor está Lucy Cabrera, quién lo denunció por abuso sexual. Años más tarde, la exvedette aún lo recuerda y confiesa que no ha podido perdonarlo.

Lucy Cabrera recuerda su terrible experiencia con Max Álvarez

Recordemos que, Cabrera logró documentar el delito y llevó el caso al programa de espectáculos de Magaly Medina para hacerlo público. Por ello, en una entrevista con un diario local, la actriz cómica recordó este amargo episodio a manos de Max Álvarez.

"Yo creí que lo había perdonado (a Max Álvarez) y lo había olvidado, pero el día que se murió... está mal que lo diga, pero ahora me importa dos cominos lo que la gente diga de mí... yo sentí un gran alivio " , dijo para Trome. Lucy justificó sus palabras: "Es una persona que no solo me hizo mal a mí, hizo daño a muchas personas. Había cumplido prisión en Iquitos por una menor de 17 años, el mismo tema, la dopó y la abusó cuando era estudiante de medicina".

Asimismo, resaltó que el padre de el fallecido cirujano, también tuvo los mismos antecedentes: "Su papá tuvo el mismo problema y se ahorcó en la cárcel en Arequipa. Él ya tenía sus denuncias, varias".

Quisieron silenciarla con dinero

La exvedette contó que un abogado le comentó que Álvarez siempre silenciaba a sus víctimas a cambio de dinero: "Es más, yo no lo dije, pero cuando fui al Colegio de Médicos, el abogado me dijo 'yo sé que él hace tratos con sus víctimas, haz un trato porque no tienes pruebas, tú eres una artista y él es un médico', eso me dijo".

Como se mencionó, Lucy Cabrera recordó la traumática experiencia que vivió a manos del cirujano Max Álvarez, quien murió en el penal de Lurigancho.