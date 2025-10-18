Nuevo audio muestra cómo Gustavo Salcedo presionó a Maju Mantilla para firmar conciliación bajo amenaza de desalojo

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un nuevo audio difundido por el programa Magaly TV La Firme expuso la tensión entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla, mostrando cómo el empresario habría presionado a la conductora para aceptar un acuerdo de conciliación.

Según la grabación, obtenida durante una entrevista exclusiva con Salcedo el 9 de septiembre, este le habría advertido a su aún esposa: "Acá o firmas o te agarro de patitas en la calle por adulterio e infidelidad, mejor concilia", dejando claro que el acuerdo debía firmarse bajo sus condiciones.

La revelación ha generado impacto mediático, al mostrar la dinámica de poder y las amenazas veladas que habrían caracterizado el proceso de separación entre ambos, en medio de una disputa que se ha trasladado al plano público y legal.

Acuerdos sobre vivienda y propiedades

El contenido del audio también muestra que Gustavo Salcedo pretendía quedarse en la vivienda familiar junto a sus hijos, mientras que Maju Mantilla debía mudarse a otro lugar bajo un régimen de visitas.

"El final de la conciliación es que yo básicamente me quede en la casa, con los chicos y ella en otro sitio bajo regímenes de visita. Todas las inversiones, en el norte, etc., yo me las quedo", señaló en el registro.

El deportista agregó que, pese a la ruptura, ambos convivieron tres meses más en el mismo departamento, plazo que finalizó el 10 de julio. Durante ese tiempo, Mantilla debía mantener, según sus palabras, "una conducta moral".

"En esos tres meses ella que estaba con un pie afuera, evidentemente se portó en la línea de la moral porque no era amor al chancho, sino al chicharrón", expresó Salcedo.

El caso se complica debido a que las propiedades y bienes compartidos están inscritos a nombre de ambos, por lo que la división patrimonial sigue en negociación. Salcedo afirmó que su intención era mantener la casa familiar y la estabilidad de sus hijos, aunque las condiciones expuestas sugieren una posición de control frente a Mantilla.

Respuesta legal y defensa pública

Frente a la difusión de los audios, el abogado de Gustavo Salcedo, Jorge Petrozzi, aseguró que su cliente no ha tomado aún ninguna medida legal.

"A mí Gustavo no me ha llamado preguntándome absolutamente nada ni a decirme nada por el comunicado", comentó en el programa América Hoy.

Por su parte, Maju Mantilla emitió un comunicado en el que rechazó cualquier vulneración a su imagen y su honor, advirtiendo que recurrirá a la justicia si es necesario.

El abogado Petrozzi sostuvo que, si Mantilla decide tomar acciones legales, responderán conforme a derecho. "Es su derecho y será nuestro derecho a defendernos si alguna acción toma", concluyó.

El conflicto entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo continúa escalando, y la exposición pública de los audios ha colocado su vida privada en el centro del debate nacional, revelando una disputa marcada por la presión, el poder y el control sobre los bienes familiares.