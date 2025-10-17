17/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Janick Maceta vuelve a sorprender y esta vez al exigir a las autoridades que se investigue la muerte del joven rapero, Eduardo Ruiz, durante las protestas del 15 de octubre. La modelo y exMiss Perú lamentó el fallecimiento del manifestante y condenó los actos de violencia, en un contexto de creciente descontento social y crisis política.

Janick Maceta lamenta muerte de Eduardo Ruiz

¡Perú está de luto! La noche del 15 de octubre se registró un enfrentamiento entre la policía y manifestantes que formaron parte de la tan anunciada marcha nacional en contra del gobierno de José Jerí y el Congreso. Lamentablemente, lo que debía ser una protesta pacífica se tornó en actos hostiles que dejaron más de 80 heridos y un fallecido, quien fue identificado como Eduardo Ruiz, un artista urbano.

No solo políticos o la opinión pública condenaron este hecho, especialmente, luego de que el jefe de la PNP, Óscar Arriola, sindicara a un policía como el presunto autor del disparo que acabó con la vida del joven de 32 años; sino que la conocida modelo peruana, Janick Maceta, también levantó su voz de protesta, pidiendo una investigación imparcial y el fin de la violencia.

En primer lugar, aseguró que "la justicia no puede ser una promesa vacía. El país no puede seguir sumando víctimas sin respuestas. Protestar no es un delito. Exigir dignidad no debería costar vidas". Seguidamente, lamentó el deceso del joven, también conocido como "Trvko" y expresó sus más sinceras condolencias a sus familiares.

"Lamento profundamente la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz, un joven artista y rapero que creía en un país más justo, y que perdió la vida durante la manifestación del 15 de octubre en plaza Francia, tras recibir un impacto de bala", sentenció, alegando que según testigos, él ya se estaba retirando a casa cuando recibió el disparo.

Exige justicia e investigación transparente

Pero no todo quedó ahí, ya que la modelo, quien también estuvo presente en la movilización, pidió a las autoridades que de forma urgente, imparcial y transparente se investigue la muerte de Eduardo Ruiz y sancionar a los responsables. Sostuvo que nadie debería perder la vida cuando solo sale a las calles a reclamar al Estado por acciones inmediatas para resolver sus problemas como la inseguridad ciudadana.

"Todos tenemos derecho a protestar sin que se atente contra la vida. (...) La justicia no puede seguir llegando tarde, el país no puede seguir perdiendo vidas sin respuestas. Que lo ocurrido en Plaza Francia no quede impune", sentenció Maceta, insistiendo en que se revisen las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.

El mensaje de Janick Maceta sorprendió a sus seguidores en redes sociales, ya que con ello evidencia su preocupación por los actos de violencia en las protestas en la capital y especialmente, por la muerte de Eduardo Ruiz, un joven rapero.