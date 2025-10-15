Darinka Ramírez debuta como cantante y asegura que "no le alcanza" lo que le da Farfán: "La vida es cara"

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez sorprendió a todos al lanzarse como cantante y publicar la canción 'Mala Jugada' con versos que muchos calificaron como indirectas a Jefferson Farfán. Incluso, reveló que "no le alcanza" lo que le da el exfutbolista porque "la vida es cara".

Darinka Ramírez lanzó canción ¿con indirecta a Farfán?

Darinka Ramírez y Jefferson Farfán vuelven a ser el centro de atención en la farándula, pero esta vez no por su polémica situación legal tras la denuncia por presunta violencia psicológica que la influencer presentó contra el hijo de Doña Charo, sino porque la joven debutó como cantante con el tema 'Mala Jugada'.

La canción explora los sonidos del reguetón y colocan a Darinka en una nueva etapa de su vida al ingresar al competitivo mundo urbano. Sin embargo, el ritmo del tema, una historia de desamor, no es lo que impactó a los fanáticos, sino porque algunos versos fueron sindicados como indirectas para el padre de su hija, Jefferson Farfán.

Algunas de las frases que causan polémica son: "Apagaste la luz y yo aprendí a encenderla. Tu forma de amar nunca voy a entenderla. Mal heriste a quien tenías que protegerla. Quisiste detenerme y solo me hiciste avanzar. No llores porque terminó la historia, sonríe porque otra nueva está por comenzar".

En entrevista con 'Magaly TV: La Firme', dejó entrever que sería una forma de reflejar la historia triste que vivió al lado del '10 de la calle' desde que quedó embarazada y por el trato hacia ella y su hija, por quien ella reclamaría una mayor manutención y "el departamento prometido".

¿El giro de su carrera por inestabilidad económica?

Pero eso no fue todo. Durante su diálogo con Magaly Medina, la también influencer aseguró que el dinero que le da Jefferson Farfán "no le alcanza" para mantener el estilo de vida de su hija, porque "la vida es cara" y tiene muchas responsabilidades. Estas declaraciones han generado una ola de reacciones entre sus seguidores y fanáticos del exjugador.

"¿No te alcanza lo que te da Farfán que te quieres ganar la vida como cantante? No alcanza Magaly, la vida es cara. (¿Pero crees que ganarás más?) Suma pues", sentenció con una gran sonrisa, agregando que también trabaja con marcas para salir adelante por el bien de su pequeña niña.

Al ser cuestionada sobre cómo financiaría sus viajes frecuentes a Brasil, Nueva York, y otros destinos, ¿quizás un suggar daddy? Darinka Ramírez señaló que esos recorridos son financiados con su propia plata ganada tras participar en programas televisivos como 'El Valor de la Verdad' y trabajar en el rubro inmobiliario.

El videoclip de 'Mala Jugada' ya está disponible en YouTube y ha puesto a Darinka Ramírez y Jefferson Farfán en la mira de los medios de espectáculos, puesto que la influencer se animó a asegurar que su incursión en la música se debería a que "no le alcanza" lo que le da el exfutbolista.