ExMiss Perú se convirtió en mamá junto a famoso jugador de fútbol americano: "La nueva princesita"

Llena de amor y emoción, una reconocida y querida exMiss Perú reveló que se convirtió en madre junto a una destacada estrella de los New York Jets. A través de sus redes sociales, compartió imágenes de la bienvenida hacia su bebé.

ExMiss Perú da bienvenida a su primer bebé

Fiel a su estilo, la modelo peruana, Camila Escribens, no dudó en contar cada uno de los emotivos momentos que vive actualmente tras el nacimiento de su hija Capri Aurelia. La exMiss Perú señaló que su bebé es fruto del amor que tiene hacia su prometido, Allen Lazard, jugador de los New York Jets en la NFL.

En su cuenta de Instagram, Camila subió un post donde se la ve sujetando la mano del jugador de fútbol americano, demostrando la unión que prevalece en su relación, y al lado, su primogénita, que nació el pasado 10 de octubre. Incluso, a través de sus historias en la misma red social, evidenció los tiernos mensajes que recibió por parte de amigos y familiares, felicitándola por esta nueva etapa en su vida.

Uno de los personajes del espectáculo que se animó a desearle lo mejor por la llegada de su pequeña fue Jessica Newton, la Directora de la Organización del Miss Perú.

"Bendiciones para la nueva princesita", escribió. A ella también se sumaron otros mensajes como: "Es una etapa tan hermosa, bendiciones para tu bella familia", "Felicidades Camila Escribens por la futura mini miss Perú".

Amigos y seguidores felicitan a Camila Escribens

Quien también se sumó a los mensajes de buenas nuevas hacia Camila Escribens, fue Valeria Piazza: "Cami, felicitaciones". Mientras que los cibernautas expresaron: "Omg felicidades por ser mamá", "Felicidad y bendición para el hogar mi Cami!!! Llegó la bebé a la vida de todos".

Camila Escribens comprometida con jugador de la NFL

En mayo de 2025, la recordada reina de belleza peruana compartió una serie de imágenes con su pareja, que la sorprendió con una romántica pedida de mano en la playa de la ciudad de Montauk, en Nueva York. Allen Lazard, de rodillas, le pidió a Camila ser su esposa con un anillo de diamantes y compartir una vida juntos.

¿Pero quién es Lazard? Es un reconocido futbolista norteamericano, que juega como receptor de los New York Jets de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). Inició su carrera en este deporte por la leyenda Aaron Rodgers y ha ganado casi 30 millones de dólares en su corta carrera.

Siendo natural de Urbandale, Iowa, creció en una familia que ama el fútbol, por lo que en sus redes sociales comparten fotos de las veces que él juega. Ahora, se convirtió en padre junto a Camila Escribens y ambos no dudan en gritar su felicidad "a los cuatro vientos".